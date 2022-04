Le prochain film de Disney montrera à quoi ressemble Peter Pan en grandissant

Dans une bande-annonce de leur dernier film à venir Tic et Tac : Rescue Rangers, les téléspectateurs ont droit à un aperçu de ce à quoi ressemble l’enfant éternel maintenant.

Au lieu de cela, Pan est un homme d’âge moyen blasé et hargneux avec des touffes de poils sur la poitrine et l’ombre de cinq heures pour le prouver.

Il sera exprimé par le génie comique Will Arnett de Développement arrêté renommée et il semble que le personnage travaille à partir d’une sorte de bunker de haute technologie.

Son esprit insouciant s’est transformé en amertume adulte dure, Peter disant à l’une des stars du film, Chip, qu’il « a toujours été plus du genre Alvin et les Chipmunks » de toute façon.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle peuvent également repérer Flounder de La petite Sirène et Scrooge McDuck dans la bande-annonce.

En plus des camées de dessins animés, Tic et Tac : Rescue Rangers possède une distribution humaine stellaire composée de Seth Rogen, Eric Bana, Flula Borg, Keegan-Michael Key, Tress MacNeille, Tim Robinson, JK Simmons et Chris Parnell.