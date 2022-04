Les bars les plus populaires de l’histoire du cinéma

CINÉMA

Des films comme Casablanca ou Le Seigneur des anneaux ont présenté des scènes inoubliables dans ces lieux. Consultez la liste complète et votez pour votre favori !

©IMDBUne des scènes inoubliables de Pulp Fiction.

Tout au long de l’histoire du cinéma, des films emblématiques comme Maison Blanche, Bâtards sans Gloriela trilogie Avant que Ou jusqu’à Le Seigneur des Anneauxa présenté des scènes inoubliables qui se déroulent dans pubs. Et bien qu’ils ne soient pas nécessairement des moments mémorables pour l’intrigue, ils ont servi de source d’inspiration pour les restaurants du monde entier qui reproduisent les décors saisissants. Passez en revue la liste et votez pour votre favori !

+ Bars populaires au cinéma

-Pulp Fiction

Dans 1994sous la direction de Quentin Tarantinoil a été créé Pulp Fiction. Le classique mettant en vedette John Travolta, Uma Thurman et Samuel L. Jackson raconte quatre histoires de violence et de rédemption dans lesquelles deux gangsters, un boxeur, la femme d’un gangster et un couple de bandits sont les personnages centraux. L’une des scènes les plus mémorables se déroule dans Jack Lapin Minceun restaurant de restauration rapide dans lequel les rôles principaux exécutent une danse emblématique.

-Graisse

Pulp Fiction Ce n’était pas le seul film John Travolta avec un bar populaire. C’est arrivé aussi avec graissele film de 1978 dirigée par Randal Kleiser dans lequel il s’est démarqué Olivia Newton-John. L’histoire met en scène un jeune couple qui tombe amoureux pendant l’été. En ce sens, leurs groupes se réunissent pour boire des milkshakes avec un style très particulier qui, à ce jour, est reproduit dans différents bars, faisant clairement référence à la comédie musicale inoubliable.

– Quand Harry rencontre Sally

S’il s’agit de films avec des couples de premier plan, cela ne peut pas être omis de la liste Quand Harry rencontre Sally. Créé en 1989 sous la direction de Rob Reiner et les spectacles de Billy Crystal et Meg Ryan, présente deux amis qui se connaissent depuis des années et qui se doutent que leur relation peut aller un peu plus loin. Une des scènes se déroule dans le bar L’épicerie fine de Katz et est devenu inoubliable. C’est que le protagoniste simule un orgasme à l’une des tables en attirant l’attention de toutes les personnes présentes.

– Amélie

Il y a des histoires où les bars ne sont qu’une partie d’une scène dont on se souvient. Mais il y en a d’autres, où ils deviennent un site récurrent. Cela se produit dans Améliedirigée par Jean-Pierre Jeunet et mettant en vedette Audrey Tautou, où une femme naïve décide d’aider son entourage jusqu’à ce qu’elle découvre l’amour. Le protagoniste travaille comme serveuse dans Les Deux Molinsà Paris, où il développe des scènes à n’en plus finir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂