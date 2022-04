Channing Tatum a révélé son plus grand secret : qui lui a appris à danser

Hollywood

l’acteur de Magic Mike Il est l’un des meilleurs danseurs d’Hollywood. Apparemment, le secret derrière sa grande capacité sur la piste a à voir avec sa jeunesse en Floride.

© GettyAvec Channing Tatum, The Lost City vient de sortir.

Peu d’acteurs performent aussi bien sur la piste de danse que des figures comme John Travolta ou Sam Rockwell, qui ajoutent généralement une touche de danse à leurs personnages. Dans ce groupe sélect, il n’y a rien de plus et rien de moins que channing tatumdevenu célèbre en tant que danseur grâce à intensifier et confirmé tout son talent par la main des films de Magic Mikequi devinrent plus tard des spectacles en direct produits par lui.

Ce que peu de gens savent peut-être, c’est que le monde de la musique était lié à sa carrière depuis le début. Dans son passage à travers les interviews que filaire fait à partir des questions les plus recherchées par les fans dans Googlel’acteur a révélé que son premier grand travail était dans un clip vidéo de Ricky Martin. Dans « Elle frappe »l’acteur apparaît un bref instant jouant un barman avec son visage peint comme s’il était un Mohican.

Dans une récente interview avec james cordonoù il était également présent Sandra Bullock puisqu’ils faisaient la promotion de leur récent film, L’île perdue, Tatum a révélé le secret de ses connaissances sur la piste de danse. Le conducteur lui a demandé quand il s’était rendu compte qu’il pouvait se déplacer comme il le faisait, auquel Tatum a répondu que tout se résumait à son instinct de « survie » dans leur ville d’origine.

« C’était le grand blanc maigre de Floride et il ne pouvait pas danser avec les filles hispaniques dans les quinceañeras. J’ai dû prendre une grand-mère et lui dire : ‘Tu dois m’aider’ », il compta entre les rires. Sur la même note, Tatum Il a également souligné qu’il y a un fait particulier qui se produit lorsqu’il sort avec ses amis : « Chaque fois que je vais dans un club, je jure, quelqu’un essaie de me battre »a-t-il souligné en référence à ceux qui s’estiment plus talentueux que lui et veulent le démontrer avec des pas de danse.

Magic Mike sort un nouveau film

Après deux films, le premier en 2012 et le second en 2015, il a été confirmé que Magic Mike aura une troisième bande. date limite confirmé à la fin du mois de novembre de l’année dernière que Tatum Je reviendrais pour me mettre à la place de Mike pour qu’un long métrage sorte directement en hbo max sans passer par le cinéma. Le scénario sera écrit par Caroline Reid et sera dirigé par Steven Söderberghqui en dialogue avec date limite déclaré: « Dès que j’ai vu ce Channing, Reid et l’équipe de chorégraphes de Magic Mike ils l’ont fait avec le spectacle en direct, j’ai dit, ‘nous devons faire un autre film’ ». Salma Hayek a été confirmé dans le cadre d’un casting dont on ne sait pas s’il présentera les retours de ses acteurs connus, tels que John Manganiello ou Matthew McConaughey.

