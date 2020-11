Le nouveau commissaire à l’égalité a l’habitude d’attaquer les droits de l’homme

Jessica Butcher, fraîchement nommée commissaire EHRC. (Capture d’écran via YouTube)

Le gouvernement britannique a nommé la semaine dernière un fonctionnaire aux antécédents troublants d’attaques contre les droits humains fondamentaux à son groupe de surveillance officiel indépendant qui surveille et cherche à «protéger» les droits LGBT +, entre autres.

Selon L’Observateur, Jessica Butcher, investisseur numérique, a été installée à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) par la ministre des Femmes et des Égalités Liz Truss.

Dans son discours, Butcher aidera à définir l’orientation stratégique de l’organisme, par exemple en veillant à ce que le fondement de la législation sur l’égalité en Grande-Bretagne, la loi de 2010 sur l’égalité, soit appliquée par le gouvernement.

Pourtant, à travers un patchwork de discours, d’interviews et d’articles, Butcher a pris pour objectif et a cherché à discréditer divers éléments du féminisme moderne, principalement le mouvement #MeToo.

Elle a déclaré que #MeToo a colporté un «récit de la victimisation» qui a «déresponsabilisé» les femmes et a contesté l’existence de l’écart de rémunération entre les sexes en elle. VilleAM colonne – l’écart de rémunération est une préoccupation centrale de la CEDH.

Alors que beaucoup de ses commentaires ont refait surface, ils ont critiqué de nombreuses militantes des droits LGBT + et féministes, certaines l’accusant d’être «antiféministe» et de «manquer d’empathie».

Le contrecoup a durci les divisions déjà tendues entre les divers groupes d’égalité et Truss, alors que l’inquiétude monte en flèche au-dessus de ceux que le ministre est en train de bricoler dans l’EHRC.

Cela vient après que le journaliste David Goodhart ait été nommé à un poste de premier plan à l’EHRC plus tôt ce mois-ci – Goodhart a défendu «l’intérêt personnel blanc», a qualifié l’existence du racisme systémique de «naïf» et est à la tête d’un groupe de réflexion de droite.

Jessica Butcher: Le responsable de l’égalité a déchiré le mouvement #MeToo comme quelque chose qui « déresponsabilisait » les femmes.

Une «féministe de la vieille école» autoproclamée, a déclaré le journal, Butcher a ridiculisé la campagne qui a défié et changé les couloirs du pouvoir à Hollywood et au-delà à la fin de l’adolescence.

«Le féminisme, comme d’autres formes de politique identitaire, est devenu obsédé par la victimisation féminine», a-t-elle déclaré lors d’une conférence TedX en 2018 au milieu des affres de #MeToo.

«Alors qu’il s’agissait autrefois de la représentation des femmes comme des partenaires matures et égales dans la société, il semble maintenant plus être une question de pouvoir des filles – et pourtant, cela nous déresponsabilise, suppose que nous sommes faibles et sans défense, comme des enfants.

Elle a déploré que les «filles de la classe ouvrière» soient «privées» d’emplois «qu’elles aiment» comme «Page trois filles et [Formula One] grid girls »- des métiers chauds depuis longtemps mis au pilori pour objectiver les femmes.

«Qu’est-il arrivé à ‘mon corps, mon choix’?» elle a ajouté.

«Les hommes ont vu leur carrière et leur réputation ruinées du jour au lendemain par #MeToo», a-t-elle poursuivi. «Certains peut-être à juste titre, mais sans aucune procédure régulière, pas d’innocence tant que leur culpabilité n’a pas été prouvé.»

Le livre de jeu Butcher sur la manière dont les femmes devraient gérer la discrimination a également alimenté l’alarme parmi les militants.

En 2019, elle a suggéré dans une interview que les personnes victimes de discrimination devraient «en fait aller ‘allez-y alors, je vais vous montrer’ et prendre la responsabilité de contourner la situation d’une manière ou d’une autre.

De tels commentaires vont à l’encontre de l’un des principaux rôles de la CEDH elle-même. En tant qu’agence, l’EHRC existe pour lutter contre les inégalités et intervient souvent dans des poursuites contre la discrimination.

«Vous savez, la résilience, cela devrait être une question de résilience», a-t-elle ajouté, «et je pense que le récit de la discrimination et de la victimisation mine à la fois cette confiance et cette résilience, ainsi que le fardeau individuel de s’approprier la façon dont vous vous présentez, et pour vous modeler, vous adapter aux circonstances selon les besoins.

La nomination de Butcher a attiré les critiques de divers universitaires et militants, beaucoup ont contesté les nominations apparemment mercurielles de Truss de nouveaux fonctionnaires avec des histoires bancales de soutien aux mesures et aux mouvements d’égalité.

Si #JessicaButcher se soucie vraiment des adolescents de la classe ouvrière qui essaient de se lancer dans le mannequinat, alors peut-être qu’elle pourrait s’engager dans les abus, l’exploitation et les bas salaires que rencontrent de nombreux jeunes mannequins et comment ils sont poussés / trafiqués dans le «yachting». Mais elle ne le fera pas. – Pr Kate Williams (@KateWilliamsme) 22 novembre 2020

David Goodhart ne croit pas au racisme systémique, soutient «l’environnement hostile» et dit que POC joue la victime. Jessica Butcher pense #Moi aussi était injuste envers les hommes, l’écart de rémunération est dû au «choix des femmes» et dit que les femmes jouent la victime. Tous deux viennent d’être nommés à la @EHRC. – Dr Katie Hunt (@KatieBMHunt) 22 novembre 2020

Bonjour, je suis sûr que vous le savez tous déjà, mais juste au cas où vous ne le feriez pas, « Mon corps, mon choix » ne veut pas dire ce que Jessica Butcher pense que cela signifie. Cette expression a été utilisée pour la première fois dans la lutte pour que les femmes aient des droits sur leur propre corps en matière de droits reproductifs. – SJ Bradley (@BradleyBooks) 22 novembre 2020

Jessica Butcher, nouvellement nommée «commissaire à l’égalité» à la @EHRC estime que le mieux auquel les «filles» de la classe ouvrière peuvent aspirer est de se déshabiller pour les tabloïds et de décorer les pistes de course. Quelqu’un avec si peu de compréhension de «mon corps, mon choix» n’a rien à voir avec les égalités. pic.twitter.com/uctwJIVGe8 – la sarah originale du graham🎲 🎲 🎲 (@ 66snafu) 22 novembre 2020

Ce 100%. Nous pouvons nous opposer à la nomination de Jessica Butcher en tant que nouvelle commissaire de l’EHRC pour de nombreux motifs sans se moquer des travailleuses du sexe et des femmes de la classe ouvrière (qui, d’ailleurs, ont fait plus pour le féminisme que la plupart des femmes privilégiées ne le feront jamais) https://t.co/SrwLbaswRU – Alison Phipps (@alisonphipps) 22 novembre 2020

«Je suis ravi d’avoir été nommé au poste de commissaire EHRC», a déclaré Butcher dans un communiqué partagé au Observateur tout en déclinant bon nombre de leurs questions.

«Je suis convaincu que mon expérience en affaires me donne une solide compréhension du travail et des objectifs de l’organisation. J’ai hâte de travailler avec mes collègues commissaires pour faire avancer les questions d’égalité au Royaume-Uni.

Un porte-parole de la partie gouvernementale du «pôle d’égalité» du Cabinet Office a déclaré: «Les nouveaux commissaires de la CEDH ont été choisis dans le cadre d’un concours juste et ouvert, et chacun d’eux apporte une base de connaissances d’experts à ce rôle.

«Nous sommes convaincus qu’ils aideront l’EHRC à mener à bien son important travail de défense et de promotion de l’égalité et des droits de l’homme en ce moment crucial pour le Royaume-Uni.»