Le mythe du narcisse met en garde contre les risques de l’ego

Dans la Grèce antique, ils racontaient l’histoire de Narcisse et de sa beauté. Narcisse était un chasseur de la région béotienne et était admiré et reconnu pour sa beauté unique. Il était si beau que même les nymphes, qui sont les esprits féminins de la nature, sont tombées amoureuses du beau chasseur.

L’une de ces nymphes, appelée Eco, avait été punie par une déesse et ne pouvait plus parler, ne faisait que répéter ce qu’elle entendait. Elle est également tombée amoureuse de Narcisse, mais ne peut communiquer avec lui qu’en répétant ce qu’il a dit. Un jour, alors qu’il se promenait dans une forêt, Narciso entendit la voix répéter ce qu’il disait et attira son attention sur celui qui le faisait. Eco se jeta dans ses bras pour lui montrer tout l’amour qu’elle ressentait pour lui, mais Narciso n’était pas intéressé par la nymphe. Il la méprisa et la renvoya.

Eco s’est enfui dans les montagnes et y a vécu avec la tristesse du rejet. Nemesis, la déesse de la vengeance, a appris l’histoire d’Eco et a agi pour venger la nymphe et tous les autres rejetés par Narcisse. La déesse a attiré Narcisse vers un lac pour qu’il tombe amoureux de quelque chose auquel il ne s’attendait pas.

Narcisse, voyant son reflet dans l’eau du lac, pensa qu’il était en face de l’esprit de l’eau et était ravi de la façon dont cette image renvoyait chaque geste qu’il faisait. S’il souriait, l’image lui rendait son sourire. Il a essayé d’embrasser l’image, mais sans succès. Mais il continuait à observer l’image et tombait de plus en plus amoureux et, avec cela, une souffrance grandissait en lui de ne pas pouvoir toucher l’image qui l’avait enchanté. La légende raconte que Narcisse n’a pas pu supporter cette douleur et a fini par mourir de chagrin. D’autres disent qu’il s’est noyé en essayant de se rapprocher de l’image. Ce qui est certain, c’est que votre destin n’était pas heureux.

Le mythe de Narcisse nous montre les pièges de l’ego. Nous sommes tous nés capables de reconnaître notre individualité, notre ego, mais si nous nous y accrochons, nous nous noierons dans nos propres illusions. L’erreur de Narciso était qu’il ne valorisait pas l’amour des nymphes et ne valorisait rien d’autre que lui-même. Et il en est de même pour toutes les personnes qui ne se regardent qu’elles et ne tiennent pas compte des autres. Et à l’heure des réseaux sociaux avec des «selfies» et une dispute d’ego pour voir qui d’autre apparaît, le mythe de Narcisse est plus présent que jamais.