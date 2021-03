Adam Levine de Maroon 5 a été critiqué pour avoir dit « il n’y a plus de groupes »

« Il n’y a plus de groupes, et j’ai l’impression qu’ils sont une race mourante. »

Adam Levine est critiqué pour avoir affirmé qu’il n’y avait plus de groupes.

Le leader de Maroon 5 a fait cette déclaration controversée lors d’une interview avec Zane Lowe d’Apple Music mercredi (3 mars). Il a dit: « C’est drôle, quand le premier album de Maroon 5 est sorti, il y avait encore d’autres groupes. J’ai l’impression qu’il n’y en a plus, tu sais?

« C’est ce qui me rend un peu triste. Il n’y a plus de groupes, et j’ai l’impression qu’ils sont une race mourante. » Euh, monsieur, n’êtes-vous pas… dans un groupe?!

LIRE LA SUITE: Les mèmes de tatouage d’Adam Levine étaient la meilleure partie du spectacle de mi-temps du Super Bowl



Adam Levine est critiqué pour avoir dit « il n’y a plus de groupes ». Photo: Frazer Harrison / Getty Images, @adamlevine via Instagram

Sentant probablement la chaleur venir sur lui, Adam a reconnu qu’il y avait en effet des groupes en existence, mais ils ne sont plus «sous les feux de la rampe». Il a poursuivi: « Peut-être qu’ils ne sont pas autant sous les feux de la rampe, ou sous les projecteurs de la pop, mais j’aimerais qu’il y en ait plus autour. »

Sans surprise, les commentaires d’Adam ont déclenché un énorme débat. Adam ne se considère-t-il pas comme faisant partie d’un groupe ou n’écoute-t-il aucun autre groupe?

Je suis entièrement convaincu que Maroon 5 n’est pas un groupe, c’est juste un nom qu’Adam Levine doit utiliser pour les obligations marketing et contractuelles https://t.co/JZ0SY4fSGC – brandy 🧑🏾‍💻 (@ punishedsk8er) 4 mars 2021

Adam Levine se plaignant «il n’y a plus de groupes», c’est comme le propriétaire de Starbucks se plaignant qu’il n’y a plus de cafés locaux. – Nelson https://t.co/cm1xoVEf9P – RÊVES 🔮 (@DREAMERSjoinus) 4 mars 2021

Maroon 5 n’est même plus un groupe, c’est juste un projet vanité pour Adam Levine 😭 il doit s’inquiéter à ce sujet https://t.co/17YE405YRj – pas Lindsay Lohan (@drugproblem) 4 mars 2021

Plusieurs groupes, dont Garbage et Eve 6, ont également appelé Adam pour sa déclaration.

Que sommes-nous Adam Levine? CHATS?!?!? – Ordures (@garbage) 4 mars 2021

Adam Levine se plaignant «il n’y a plus de groupes», c’est comme le propriétaire de Starbucks se plaignant qu’il n’y a plus de cafés locaux. – Nelson https://t.co/cm1xoVEf9P – RÊVES 🔮 (@DREAMERSjoinus) 4 mars 2021

adam levine il y a comme 500k groupes et ils pensent tous que vous êtes un nerd – hyper relevisation (@ Eve6) 4 mars 2021

Adam n’a pas encore répondu à la réaction, cependant, une fois que vous avez bouleversé Music Twitter, vous ne pouvez plus revenir en arrière.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂