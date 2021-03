Quatre lettres vieilles de 300 ans de la collection Brienne sont virtuellement dépliées, lisez

05 mars 2021 19:06:39 IST

Une équipe de scientifiques a scanné quatre lettres scellées au cours des 300 dernières années à l’aide d’un scanner de microtomographie à rayons X. Les lettres provenaient du Collection Brienne, qui était une malle remplie de 2 571 lettres non ouvertes. La malle appartenait à un couple de maîtres de poste et de postières – Simon et Marie de Brienne. Les lettres provenaient de toute l’Europe et ont été envoyées au musée postal néerlandais de La Haye, aux Pays-Bas, pour être conservées. Tel que rapporté par Nouvelles Sci, des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres ont utilisé le scanner à rayons X à haute sensibilité pour «résoudre certains types d’encre dans le papier et le parchemin».

Un scanner de microtomographie à rayons X utilise des rayons X pour créer des coupes transversales d’un objet physique qui peuvent être utilisées pour recréer un modèle virtuel (modèle 3D) sans détruire l’objet d’origine.

L’une des lettres étudiées par les scientifiques est datée du 31 juillet 1697 et a été écrite à un commerçant français qui vivait à La Haye. Rédigée par son cousin Jacques Sennacques, la lettre demandait au marchand Pierre Le Pers d’envoyer à Jacques une copie certifiée conforme de l’avis de décès d’une personne nommée Daniel Le Pers.

Les chercheurs ont également utilisé des algorithmes de calcul appliqués pour numériser des images. Ils ont utilisé des algorithmes pour le déplier virtuellement et, selon les scientifiques, cela les a aidés à «aller au cœur d’une lettre verrouillée».

Le scanner a été initialement conçu pour cartographier la teneur en minéraux des dents, mais il a également été utilisé maintenant pour étudier l’histoire. Parlant de leurs recherches, le Dr David Mills a déclaré que la technologie de numérisation utilisée est similaire aux scanners médicaux. Il ajoute qu’ils ont pu voir d’infimes traces de métaux dans l’encre en utilisant des rayons X plus intenses que les scanners.

Auparavant, ces lettres verrouillées devaient être ouvertes si les chercheurs voulaient accéder à leur contenu, cependant, la dernière technologie permet d’accéder au contenu de la lettre sans nuire à son intégrité physique.

«Parfois, le passé résiste à l’examen», explique Daniel Starza Smith dans un communiqué de presse. «Nous aurions pu simplement ouvrir ces lettres, mais nous avons plutôt pris le temps de les étudier pour leurs qualités cachées, secrètes et inaccessibles. Nous avons appris que les lettres peuvent être beaucoup plus révélatrices lorsqu’elles ne sont pas ouvertes. »

Publié dans la revue à comité de lecture Communication de la nature, l’étude a été menée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ainsi qu’en collaboration avec ceux de l’Université Queen Mary de Londres. L’étude a été publiée le mardi 2 mars.

.

