Le meme PS5 devient réalité: l’utilisateur imprime en 3D la tête de Kaiba depuis Yu-Gi-Oh!

Les mèmes pour PS5 sont mignons et ont fait rire ou deux lorsque la console de nouvelle génération de Sony a été dévoilée. Un résumé des meilleurs mèmes qui ont vu le jour à ce moment-là peut être trouvé ici:

Le meme PS5 devient une réalité

Parmi tous ces mèmes amusants sur PS5, il y en avait un très spécial qui empruntait à Seto Kaiba de l’anime « Yu-Gi-Oh! » Et pourquoi? Parce que sous un certain angle, la console rappelle de manière trompeuse la tenue du personnage.

Les plaques frontales blanches à l’extérieur avec la courbe noire au milieu ressemblent presque exactement à Col de Seto le sien manteau blancsous lequel il vêtements noirs portant.

Et maintenant, il a des utilisateurs de Twitter Lina poussé à l’extrême avec le meme. Elle a attrapé son imprimante 3D et a pris la tête de Seto Kaiba à Yu-Gi-Oh! imprimé. Après cela, elle a peint cette tête pour qu’elle ressemble exactement à celle de l’anime. Ensuite, elle l’a monté sur le dessus de la console et le résultat est similaire au mème PS5 bien connu:

Pour compléter la petite vidéo, il pleut de l’argent tandis que les cartes du cerf-volant blanc aux yeux bleus tournent dans le coin. Ajoutez une pelle sur le thème de Kaiba de la bande originale et la vidéo devrait faire sourire même les derniers sceptiques. Quelqu’un devrait-il redire que la communauté PlayStation n’est pas créative?

