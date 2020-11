La bande-annonce du film Tom & Jerry rappelle les jours de violence dans les dessins animés classiques

Aujourd’hui apporte la première bande-annonce officielle du prochain Tom et Jerry film, qui ressemble en fait à une quantité ridicule de plaisir.

Le duo emblématique du chat et de la souris fait le saut sur grand écran l’année prochaine et propose ce matin notre premier regard sur le film en action:

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais je ne m’attendais pas à avoir un si grand sourire sur mon visage tout le temps. Cela a l’air excellent et j’aime le fait que cela colle avec le style d’animation plus 2D plutôt que d’essayer de les rendre plus réalistes (CG Yogi Bear réaliste, pas hyper-réaliste).

Je ne suis normalement pas fan des adaptations de dessins animés classiques aux adaptations grand écran, mais je serais damné si cela ne ressemble pas à un pur plaisir. L’histoire semble avoir la bonne quantité de loufoques et l ‘«action» a l’impression d’être tirée directement des vieux dessins animés avec lesquels j’ai grandi. Cela semble très amusant.

L’une des rivalités les plus aimées de l’histoire est ravivée lorsque Jerry emménage dans le plus bel hôtel de New York à la veille du «mariage du siècle», forçant le planificateur désespéré de l’événement à engager Tom pour se débarrasser de lui, dans le réalisateur Tim Story’s. Tom et Jerry. » La bataille du chat et de la souris qui s’ensuit menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grand se pose: un membre du personnel diaboliquement ambitieux conspirant contre tous les trois.

Mélange époustouflant d’animation classique et d’action en direct, la nouvelle aventure de Tom et Jerry propose un nouveau terrain pour les personnages emblématiques et les oblige à faire l’impensable… travailler ensemble pour sauver la situation.