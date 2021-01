Le crack est synonyme d’esclavage physique et psychique

Depuis 1980, le «rasage à la cannelle de capeta», comme on l’appelait au départ, s’est répandu non seulement dans les capitales, mais même dans les villes de l’intérieur des États-Unis, à une vitesse qui implique déjà, par exemple, près d’un tiers des municipalités de São Paulo, selon une cartographie de la Confédération nationale des municipalités – CNM, qui reconnaît déjà qu’il s’agit de l’un des principaux défis pour les gestionnaires publics également dans les petites et moyennes villes; y compris atteindre toutes les classes sociales et tous les niveaux d’études.

Il apparaît que le crack consomme l’individu en peu de temps également en raison des circonstances de son utilisation, qui se fait via des accessoires sans aucune hygiène, comme c’est le cas avec les canettes en aluminium, les pipes et les cendres de cigarettes. A cela s’ajoute la sensation de faible coût financier du médicament, qui se dissout rapidement, puisque la consommation a lieu pendant quelques jours sans interruption, puisque l’effet dure quelques minutes, provoquant ainsi une utilisation croissante et effrénée; et la quasi-absence d’odeur de la drogue qui facilite sa consommation dans la plupart des endroits.

Tout ce «plaisir de la drogue» a un prix cruel et tragique, qui est l’esclavage physique et psychique total; cela implique également des problèmes tels que la codépendance qui s’ajoutent au potentiel de souffrance collective lorsque, dans certaines situations, un ou plusieurs membres de la famille n’acceptent pas de participer à la psychothérapie, car ils ne sont pas toujours reconnus comme « une partie efficace des efforts et des défis ». , en particulier lorsque la codépendance fonctionne comme un mécanisme pour «combler un vide psychique», dans lequel des problèmes personnels tels que la solitude, le besoin, les frustrations… sont remplis du regard et de l’attention aux tragédies de ce parent ou enfant dépendant, où en fait tout cela les gens finissent par tomber malades et «souffrir par solidarité».