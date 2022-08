Le jour est venu : l’un des services les plus connus de Google s’évapore

in

La fusion de Google Duo et Google Meet est déjà une réalité : à partir d’aujourd’hui, il n’y aura qu’une seule application d’appel vidéo Google

Je prévenais depuis plusieurs mois maintenant, et maintenant, enfin, Google a décidé de franchir le pas. Depuis aujourd’hui, Google Duo va cesser d’exister pour devenir Google Meet, unifiant ainsi les services d’appel vidéo de Google en un seul.

Avec cette décision, Google aspire à offrir un service d’appel vidéo beaucoup plus completqui héritera des meilleures fonctionnalités des deux plates-formes, pour offrir aux utilisateurs une expérience améliorée à tous points de vue.

Google Duo devient Meet à partir d’aujourd’hui

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé sur son blog officiel, Google Duo devient Meet à partir d’aujourd’hui sur tous les appareils des utilisateurs. Ceux qui ont installé l’application Google Duo sur leur mobile verront comment est renommé Meet, et comment son icône change du bleu classique à l’icône Google Meet multicolore.

Malgré le changement, Google assure que les meilleures fonctions de Google Duo seront conservées dans cette nouvelle application, et d’autres sont également ajoutées, comme la possibilité de la planification de réunions, l’utilisation d’arrière-plans virtuels, les discussions pendant les réunions et plus encore.

Une autre nouveauté intéressante consiste dans la possibilité de partager ce qui se passe sur l’écran mobile avec le reste des participants à l’appel vidéo.

Les utilisateurs actuels de Google Duo ne sont pas les seuls à voir les changements. Ceux qui ont l’application Google Meet d’origine sur leur mobile verront comment le nom de l’application change en « Google Meet (d’origine) ». Bien qu’elle puisse continuer à être utilisée sans problème, la société recommande de faire le changement et de télécharger la nouvelle version de l’application sur les téléphones mobiles.

Google Duo dit au revoir après avoir été téléchargé plus de 5 milliards de fois

Google Duo a été lancé il y a six ans, en 2016, lors de Google I/O la même année. Il est arrivé sur Android avec Google Allo, l’une des nombreuses applications de messagerie avec lesquelles Google a tenté de s’implanter au fil des ans.

Depuis le début, Google Duo a surpassé Allo et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle devienne la plus populaire des deux applications, même si elle était encore loin de rattraper des services comme Facetime d’Apple.

Six ans plus tard, Google a décidé de profiter de la succès de la rencontre franchir le pas que beaucoup attendaient depuis longtemps : en finir avec la marque duo et ainsi unifier les services d’appel vidéo en un seul.

