Christian Bale parle de son rôle à Amsterdam : « Je repérerais les gens dans la rue et je les suivrais »

Christian Bale a vu plusieurs rôles transformateurs tout au long de sa carrière. Qu’il perde du poids pour Le machinisteprendre du poids pour Viceou prendre du volume pour Batman commence, Bale s’est révélé être l’un des acteurs les plus dévoués d’Hollywood. Son dernier rôle de Burt Berendsen dans David O. Russell Amsterdam ne sera pas différent, même s’il n’a pas eu à mettre un tel péage physique sur son corps.





Lors d’une interview avec Inverse, l’acteur de 48 ans a partagé un défi particulier avec le tournage Amsterdam et pourquoi c’était un peu dangereux pour lui. Burt a un œil de verre tout au long du film, et au lieu d’ajouter numériquement l’effet, Bale et l’équipe ont décidé de tourner pratiquement avec une lentille oculaire.

Il dit: « J’avais une lentille pendant tout ce temps. Je ne pouvais pas du tout voir de cet œil. Il y avait un technicien en lentilles, Bob, qui était génial. Il veillait toujours sur mon œil », explique Bale. « Si nous le laissions trop longtemps, il venait et regardait et repartait, ‘Oh mon Dieu, nous devons le retirer.’ Il dirait que l’œil grandit littéralement autour de l’objectif. » Il poursuit : « C’est comme les blancs d’œufs et la protéine commence à se développer parce qu’elle commence à dire : vous portez cette lentille depuis si longtemps, nous allons en faire une partie de votre globe oculaire. »

Heureusement, Bale a traversé le tournage sans perdre complètement la vision d’un œil, considérant le processus de tournage comme un succès. Cependant, il ajoute que sa préparation pour le rôle peut être considérée comme un peu étrange, disant à Inverse qu’il a pensé à Amsterdam pendant des années. « Nous avons construit cela sur de nombreuses années. Cela semble un peu bizarre, mais je repérais des gens dans la rue, je les suivais, les regardais et les observais », explique Bale. « Et puis j’appellerais David et je dirais: » Oh, je viens de voir un mec passer et il a la voix et la façon dont il marche. C’est un Burt total!. « » Il ne fait aucun doute que Christian Bale clouera son rôle dans Amsterdam comme il le fait toujours, et les fans l’attendent avec impatience.





Amsterdam est prête pour sa première au théâtre

Amsterdam devrait sortir en salles le 7 octobre, avec Margot Robbie et John David Washington aux côtés de Bale. Les trois protagonistes sont rejoints par un casting incroyablement talentueux, dont Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Taylor Swift, Rami Malek et Robert De Niro.

Le synopsis officiel de Amsterdam se lit comme suit: « Dans les années 1930, trois amis sont témoins d’un meurtre, sont accusés et découvrent l’un des complots les plus scandaleux de l’histoire américaine. » Le film vient de David O. Russell, dont les travaux précédents incluent Le combattant, Livre de jeu Silver Linings, Trois roiset agitation américaine. Alors dirigez-vous vers votre théâtre local la semaine prochaine pour voir Bale, Robbie et Washington dans Amsterdam le 7 octobre.