« Mère il n’y en a que deux »: 10 séries que vous pouvez regarder sur Netflix si vous avez aimé la comédie de Ludwika Paleta et Paulina Goto

Avec Ludwika Paleta et Paulina Goto, « Mère il n’y en a que deux« Est une série mexicaine de Netflix, qui raconte l’histoire d’Ana et de Mariana, deux femmes qui accouchent presque en même temps et qui prennent le mauvais bébé à cause d’une erreur d’infirmière. En apprenant l’échange, ils décident de former une famille unique.

Fiction avec Palette Ludwika et Paulina Goto suivez ces deux femmes qui prennent une décision radicale de garder leurs bébés. Les choses se compliquent quand Tere, Mère Marianne, vous découvrez que l’homme que vous avez rencontré sur une application de rencontre est Jean Charles, le mari de Ana, générant un cercle dramatique qui finit par exploser chez ses protagonistes.

Le programme se positionne comme l’un des favoris dans plusieurs pays du monde au sein de la plateforme de Netflix, surtout parce qu’il combine un thème global, l’amour d’une mère, avec les conflits typiques d’une série télévisée. Tant de a rapidement terminé sa première saison de neuf épisodes.

Maintenant, les fans se demandent quelles autres séries similaires existent pour pouvoir passer le temps avant que d’autres épisodes n’arrivent. Par conséquent, dans cet article, nous passerons en revue des séries similaires à « Mère il n’y en a que deux« Cela peut être vu dans Netflix aujourd’hui même. Même si certains ont plusieurs années, ils peuvent encore être des options viables.

10 SÉRIES NETFLIX COMME «MADRE SOLO HAY DOS»

1. Selena: la série

Avant de devenir la reine de la musique Tex Mex, Selena Quintanilla c’était une jeune femme du Texas avec de grands rêves et une voix impressionnante. « Selena: la série»Explore la transition vers la maturité de cette interprète sans précédent: de ses débuts à chanter lors de petits événements avec sa famille, à sa transformation en l’artiste féminine latine la plus réussie de tous les temps, ainsi que les années d’efforts et de sacrifices qui Quintanilla devait passer avant l’ascension fulgurante de Selena se réaliser.

2. Le désordre que vous laissez

Dans l’intention de donner une chance à votre mariage, Raquel (Inma Cuesta), jeune professeur de lettres, accepte un emploi à l’institut de la ville où son mari a grandi. « Et vous, combien de temps faudra-t-il pour mourir?« C’est à quel point la note est forte Raquel Il fait partie des travaux à corriger le premier jour de travail. Son enthousiasme pour l’enseignement des classes sera accueilli par certains étudiants qui la reçoivent avec cet accueil macabre. Vous saurez bientôt qui était le professeur qu’il remplace, Viruca (Barbara Lennie), et comment il a marqué la vie de chacun. Raquel commencera sa propre quête pour découvrir la vérité dans un lieu où chacun semble garder des secrets.

3. Monarque

Portez le nom de famille Carranza C’est un privilège de quelques-uns, cela signifie faire partie de l’une des familles les plus puissantes de Mexique, propriétaire d’un empire de tequila avec des centaines d’années de tradition. Mais dans le monde de MonarqueDe la tradition à la trahison, il n’y a qu’une seule boisson.

4. Rebelde Way

La série raconte les expériences de certains adolescents, pensionnaires dans une école de Buenos Aires appelé École Elite Way, destiné aux enfants des familles les plus prestigieuses du pays. D’autre part, il existe une méthode de bourse dans laquelle le candidat à entrer dans ladite institution passe un examen, en fonction de son intégration dans l’établissement

5. Luis Miguel: La série

La série raconte la vie du célèbre chanteur mexicain Luis Miguel, l’une des stars les plus légendaires du chanson latine de tous les temps. La série retrace sa vie et sa carrière depuis le début, quand il était un enfant qui réussissait déjà avec à peine 12 ans Dans le monde de la musique.

6. Collage

Une étudiante new-yorkaise qui travaille comme dominatrice engage sa meilleure amie gay du lycée comme assistante.

7. Je suis Betty, la moche

Le laid et maladroit Beatriz Pinzón Solano, diplômé avec distinction en économie, a un cerveau financier doué et est un ordinateur ambulant. Mais dans le monde de « De belles personnes», Beatriz est au chômage. L’aventure commence lorsque le Dr Pinzón décide de chercher du travail au mauvais endroit, la firme sophistiquée de Mode éco dédié à la conception et à la fabrication de vêtements pour le beau et l’élégant

8. 100 jours pour tomber amoureux

L’histoire tourne autour de deux bons amis, Constance Franco (Ilse Salas), une avocate très sophistiquée et prospère, ainsi qu’une mère et une épouse; déjà Remedios Rivera (Mariana Treviño), également mère et épouse aimante, mais qui, contrairement à son amie, est un esprit libre qui ne peut pas garder sa vie en ordre. Les deux femmes décident de mettre fin à 20 ans de mariage avec leurs maris respectifs.

La vie de Remèdes est compliqué lorsque vous décidez de vous séparer de Max (Andrés Almeida), son mari actuel et réapparaît Emiliano (David Chocarro), son premier amour. Pendant ce temps, Constanza est d’accord avec son mari Plutarque, prenez une pause de 100 jours. Une fois les 100 jours écoulés, ils devront décider de maintenir ou non le mariage.

9. Secret bien gardé

Dans la Argentine de 1940, une adolescente juive en vacances avec sa famille tombe amoureuse d’un jeune avocat nazi qui séjourne dans le même hôtel.

10. Emily à Paris

Emilie, une Américaine dans la vingtaine de Midwest, passe à Paris pour une opportunité d’emploi inattendue, chargée d’apporter le point de vue américain à une vénérable firme de marketing française. Les cultures se heurtent alors que vous vous ajustez aux défis de la vie dans une ville étrangère, tout en jonglant avec votre carrière, vos nouveaux amis et votre vie amoureuse.