Val Kilmer réagit à l’apparition d’Iceman dans Final Top Gun: Maverick Trailer

Pendant longtemps, on s’est beaucoup demandé si Val Kilmer reprendrait son rôle de Tom « Iceman » Kazansky dans Top Gun : Maverick, mais la nouvelle bande-annonce a présenté un premier regard sur Kilmer en tant qu ‘«amiral Kazansky», que les fans ont été ravis de voir. Bien que son apparition dans la bande-annonce ne soit qu’une photo et une vérification de nom, il ne fait aucun doute que la star fera une apparition dans le film, même si elle devrait être courte compte tenu des problèmes de santé de l’acteur. Cependant, Kilmer lui-même a partagé la dernière bande-annonce sur son compte Twitter et était heureux de commenter de la seule manière adaptée au moment.

« Nous y voilà en 3…2..1 », a écrit Kilmer. « La bande-annonce officielle de Top Gun Maverick #iceman se déconnecte. »

Top Gun : Maverick est l’un des films les plus retardés qui devait initialement sortir juste au moment où la pandémie de Covid a frappé en 2020. Après de nombreux changements de date et quelques faux départs alors que le film semblait devoir sortir l’année dernière pour être retiré à la dernière minute en raison aux surtensions de la variante Omicron de Covid, la suite dirigée par Tom Cruise fera enfin ses débuts cinématographiques le 27 mai. Alors que le retour tardif de Maverick peut sembler un peu trop tard, le film a réussi à construire un peu de battage médiatique et semble être non seulement un succès, mais aussi le début d’une nouvelle franchise dans le Pistolet supérieur univers.

Alors que Cruise était toujours un certain retour dans la franchise, avec le film portant le nom de son personnage dans le titre et tout, il y a très peu d’autres liens avec le film original de 1986, mais l’inclusion de Kilmer’s Iceman était quelque chose qui n’était pas à l’origine dans le film du tout. Cependant, les discussions en coulisses entre Cruise et l’équipe de rédaction ont finalement conduit à la conclusion que l’histoire de Maverick avait besoin d’Iceman, et il a donc été ramené dans l’histoire, bien que, comme indiqué, il devrait être dans une capacité limitée.

De même que Ghostbusters : l’au-delà, Top Gun : Maverick est à la fois un retour à une autre génération et un testeur potentiel pour voir s’il y a plus de vie dans la franchise qui a conservé son statut emblématique pendant si longtemps. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation que le nouveau film mènera à un nouveau Pistolet supérieur franchise, qui verrait probablement un tout nouveau groupe de jeunes pilotes prendre leur envol sans le soutien du personnage gung-ho de Cruise, Paramount est très intéressé à ajouter de nouveaux contenus à leur service de streaming Paramount +, et cela pourrait former partie de celui-ci.

L’avenir de Pistolet supérieur s’appuie essentiellement sur l’attraction nostalgique des années 80, le pouvoir vedette de Cruise, et même dans son rôle limité, Kilmer, et une nouvelle génération prenant la franchise à cœur de la même manière que leurs parents l’ont fait il y a toutes ces années. Si le film est un succès après son long voyage vers les écrans de cinéma, il ne fait aucun doute qu’il ne sera pas aussi long avant d’en voir un autre. Pistolet supérieur projet se dirigeant vers le développement.





