PS5 DualSense Drifting Triggers Action collective en justice

La semaine dernière, il y avait un énorme rapport Kotaku sur la dérive DualSense, qui se produit lorsqu’un pad détecte un mouvement sur un stick analogique qui n’est pas touché. Cela peut être extrêmement problématique dans les titres qui nécessitent des mouvements précis, comme les jeux de course ou les jeux de tir à la première personne, et a été un énorme problème avec le matériel Nintendo Switch.

Nous vous avons interrogé à ce sujet et environ 21% d’entre vous ont déclaré que vous aviez connu une dérive sur votre tablette PlayStation 5, ce qui est un nombre relativement élevé à partir d’un échantillon certes petit et non scientifique. Tout cela, naturellement, a abouti à l’ouverture d’un recours collectif contre Sony par un cabinet d’avocats américain.

La plainte, telle que vue et rapportée par GamesRadar, affirme que «le contrôleur DualSense est défectueux» parce que la dérive «interfère de manière significative avec le gameplay et compromet ainsi les fonctionnalités de base du contrôleur DualSense». Il ajoute que le titulaire de la plate-forme est «conscient» du problème en raison des «plaintes de consommateurs en ligne […] et grâce à ses propres tests préliminaires ».

Bien que le défaut de base soit problématique en soi, le plus gros problème semble provenir de la réponse de Sony. Certains consommateurs ont souligné que leurs problèmes avaient été carrément écartés, tandis que d’autres ont mentionné que le fabricant exige que le client couvre les frais postaux lors de l’envoi d’un contrôleur pour réparation.

Dans l’ensemble, le cabinet d’avocats demande une compensation pour ses clients, car il prétend que les problèmes de dérive auraient dissuadé ses plaignants de payer le prix fort pour la console de nouvelle génération. Sony, sans surprise, n’a pas encore commenté le procès ou les problèmes de dérive DualSense – il sera intéressant de voir si cette histoire prend de l’ampleur comme elle l’a fait avec la Nintendo Switch.