Jurassic World: Dominion Prologue loué par le paléontologue pour la précision des dinosaures

Jurassic World : Dominion est maintenant dans un peu plus de six mois, mais Universal a sorti la séquence d’ouverture du film comme on l’avait déjà vu dans les cinémas IMAX plus tôt cette année. Alors que nous attendons encore une bande-annonce pour le film, cela aiguise davantage l’appétit pour une autre sortie de dinosaures tant attendue et retardée, qui promet cette fois une implication profonde des personnages principaux des deux Monde Jurassique et parc jurassique franchises dont le retour de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Bien que le parc jurassique La série a souvent été critiquée pour son manque scientifique en ce qui concerne l’apparition de ses bêtes préhistoriques à l’écran, les dernières images ont en fait suscité les éloges d’un paléontologue de la vie réelle.

La séquence d’ouverture du troisième film de la Monde Jurassique franchise et sixième film de la parc jurassique saga, transporte le public en arrière de 65 millions d’années à l’époque où les dinosaures régnaient réellement sur la Terre, et nous voyons de nombreux dinosaures patauger dans la boue, se battre et faire généralement ce que nous pensions que les dinosaures faisaient. C’est ce prologue à Jurassic World : Dominion cela a conduit aux éloges de Joe Bonsor, expert en dinosaures pour le Natural History Museum de Londres et l’Université de Bath, qui a vu beaucoup plus de réalisme dans les images par rapport aux entrées précédentes de la série.

« Ce prologue est un peu différent des films précédents », a déclaré Bonsor à IGN. « J’ai vraiment hâte de voir comment ils traduisent ces images, qui ont un peu plus de réalisme et des découvertes plus récentes, en ces dinosaures plus modernes du film. Il sera intéressant de voir comment ils trouvent un équilibre entre le réel la science et leurs créations. Pour moi, la chose la plus importante, ce sont les plumes des théropodes, les dinosaures carnivores à deux pattes. Les rapaces sont généralement juste nus, juste la peau. C’est peut-être parce qu’ils n’ont pas l’air aussi effrayants couverts de plumes , mais je pense que ce serait assez effrayant – un poulet de six pieds de haut avec des griffes de rasoir te poursuivant ! Tu t’enfuirais quand même. »

Depuis parc jurassique arrivé dans les cinémas en 1993, la conception des créatures a toujours fait l’objet d’un examen minutieux, beaucoup appelant certains aspects visuels des bêtes les plus emblématiques comme le tyrannosaurus rex, avec de fortes critiques se concentrant sur le manque de plumes qu’il a été découvert beaucoup les dinosaures possédaient. Bien que cela ait été expliqué à plusieurs reprises dans la franchise par la façon dont les dinosaures de l’île ont été ramenés avec un ADN d’amphibien partiel et ont tous été modifiés pour donner l' »apparence attendue » qu’auraient les « visiteurs du parc », l’ouverture de Jurassic World : Dominion semble avoir été le moment idéal pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes.

En publiant la scène du prologue, Universal a écrit : « un nouveau prologue spécial de cinq minutes pour Jurassic World : Dominion, réalisé par le réalisateur et co-scénariste de Dominion Colin Trevorrow, ne figure pas dans le film lui-même mais constitue un contenu original et séparé. Le prologue sert de début à une histoire qui se poursuivra dans les salles l’été prochain. Le prologue fait remonter le public 65 millions d’années dans le passé pour découvrir le monde avant l’existence des humains et offre un aperçu d’un monde dans lequel les dinosaures vivent parmi nous. Le prologue présente sept nouvelles espèces de dinosaures qui n’ont jamais été vues dans un film jurassique auparavant, créées par le légendaire Industrial Light & Magic, qui a créé des effets visuels pour chaque film jurassique, y compris Jurassic World : Dominion. Le prologue est composé par l’acteur oscarisé Michael Giacchino, compositeur de Jurassic World, Jurassic World: Fallen Kingdom, et Monde Jurassique : Dominion. »

