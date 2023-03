Le dernier d’entre nous : Qui est David ? Alors vous connaissez l’acteur Scott Shepherd

Dans l’épisode 8 depuis Le dernier d’entre nous on comprend enfin le sinistre méchant David pour voir qui est incarné dans la série de Scott Shepherd. Mais comment savons-nous cela? Acteur?

Alors que Joel (Pedro Pascal) est blessé et incapable de bouger, Ellie (Bella Ramsey) est seule. Elle part à la chasse pour se nourrir et, en plus d’un cerf, qu’elle peut même tuer, sur Davidle chef d’un groupe non loin de leur repaire.

Mais quel acteur se cache derrière le méchant David ? Nous allons vous montrer lesquels films et séries vous avez déjà vu Scott Shepherd.

The Last of Us : quel acteur se cache derrière David ?

Tout comme dans le modèle de jeu vidéo du même nom, Ellie rencontre David et James. Une situation tendue s’ensuit, qui se termine pour Ellie par l’obtention de médicaments pour Joel. Plus tard, cependant, les hommes de main de David reviennent pour retrouver Joel et Ellie. Cependant, ils n’ont plus rien de bon en tête.

Comment connaissons-nous Scott Shepherd? Dans la série HBO, David est interprété par Scott Berger joué, qui a déjà participé à de nombreuses productions hollywoodiennes. Il a été vu dans le rupture bain-Film « Le Camino« ainsi que dans la troisième saison de « vrai détective« où il a joué dans 4 épisodes.

Cependant, certains d’entre eux pourraient provenir du film de Steven Spielberg « Pont des espions« , « Le jeune pape« , « Jason Bourne« ou « X-Men : Phénix noir« être connu.

C’est aussi excitant l’acteur se faisant passer pour James. Le membre de la troupe de David est joué par Troy Baker, qui en fait le Joël d’origine est. À savoir, dans les jeux vidéo, Troy Baker a joué Joel et a prêté son apparence et sa voix au personnage du jeu vidéo.

Si vous voulez savoir comment The Last of Us continue, alors nous l’avons ici un aperçu de la grande finale pour vous.