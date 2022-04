« Bridgerton »: pourquoi le mariage de Kate et Anthony n’a pas été vu

Dès la première fois qu’ils se sont vus, alors qu’ils montaient à cheval à l’aube dans le premier chapitre de la deuxième saison de « Bridgerton »des étincelles ont volé entre Kate (Simone Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey)mais en raison de leurs tempéraments et de leurs obligations familiales, ils ont dû traverser de nombreuses situations difficiles avant d’obtenir enfin leur fin heureuse.

Bien que les fans de la série produite par Shonda Rhimes pour Netflix Ils sont ravis de chacun des moments de Kate et Anthony, en raison de la tension qui les accompagne et de la chimie des acteurs, ils se sentent quelque peu déçus de ne pas voir le mariage du vicomte et de l’aînée Sharma.

À la fin de la deuxième saison de « Bridgerton», suite aux fiançailles de Kate et Anthony au bal de Featherington, l’histoire se poursuit six mois plus tard et montre l’heureux couple revenant de leur lune de miel. Mais pourquoi la cérémonie n’est-elle pas montrée ?

Anthony a imaginé son mariage avec Kate en attendant Edwina à l’autel (Photo : Bridgerton/Netflix)

POURQUOI LE MARIAGE DE KATE ET ANTHONY N’A-T-IL PAS ÉTÉ VU DANS « BRIDGERTON » 2 ?

Dans une interview avec TVLine, producteur exécutif et showrunner Chris VanDusen a expliqué qu’il n’avait pas montré le mariage d’Anthony Bridgerton et Kate Sharma parce qu’elle voulait éviter les comparaisons avec la cérémonie grandiose que la reine organisait pour le vicomte et Edwina.

« En parlant de ton, nous nous demandions comment le mariage de Kate et Anthony se comparerait.», a-t-il indiqué. « La reine a parrainé le mariage d’Edwina et d’Anthony, et elle n’allait pas le faire deux fois. Il y a aussi le lien de Kate et Edwina. Son histoire d’amour fraternelle avec Kate était tout aussi importante que l’histoire d’amour principale entre Anthony et Kate.”.

De plus, il a donné un indice sur ce qui arrivera à la sœur cadette de Kate. « Notre Edwina devient un personnage pleinement réalisé dans la série. Tout le reste la réduirait à être une complice.”

« Sa version dans le livre était beaucoup moins dimensionnelle. Il ne voulait pas qu’elle soit juste un accessoire. Il voulait qu’elle ait des sentiments et des pensées. J’adore l’épisode 6, et c’est pourquoi après qu’elle ne se soit pas mariée, nous avons vu Edwina être gentille avec la reine et le roi. Edwina est intrinsèquement gentilleil ajouta.

Comment s’est passé le mariage de Kate et Anthony dans « Le vicomte qui m’aimait” ? Dans le deuxième livre de la saga romantique de Julia Quinn, le mariage était un acte privé et réduit, et il était célébré dans le manoir Bridgertonparce qu’ils avaient peu de temps pour le planifier et éviter les commentaires de la société qui se méfiaient des fiançailles précipitées.