Les réalisateurs de Scream VI espèrent revenir pour Scream 7

Le réalisateur Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett veulent créer et regarder des suites de Scream pour les années à venir.

Cri VI les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, connus collectivement sous le nom de Radio Silence, espèrent revenir dans la franchise slasher avec Cri 7. Parler avec Date limitele duo de cinéastes ne veut pas seulement diriger une autre sortie, ils veulent regarder Crier films pour de nombreuses années à venir.





« Nous espérons », a déclaré Bettinelli-Olpin. « Nous voulons regarder des films Scream, que nous soyons impliqués ou non, pour le reste de nos vies. »

« Nous sommes tellement heureux qu’il soit de retour », a ajouté Gillett, révélant une fois de plus à quel point le couple n’est que de grands fans de la franchise et se sent chanceux de donner vie à leurs idées pour Ghostface.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que Cri 7 n’a pas encore reçu le feu vert, sur la base du succès des deux éditions 2022 Crier et la réponse rapide à Cri VIce ne peut être qu’une question de temps. Cri VI continue avec les survivants des derniers meurtres de Ghostface de Crierles sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumeaux Chad et Mindy Meeks, alors qu’ils quittent Woodsboro et commencent un nouveau chapitre de leur vie à New York pour être à nouveau en proie à une série de meurtres par un nouveau tueur Ghostface.

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, Cri VI étoiles Melissa Barrera comme Sam Carpenter, Jasmin Savoy Brown comme Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding comme Chad Meeks-Martin, Jenna Ortega comme Tara Carpenter, Hayden Panettiere comme Kirby Reed et Courteney Cox comme Gale Weathers aux côtés de Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.





Les premières réactions de Scream VI font l’éloge de la suite de Slasher

Paramount Pictures

Cri VI a maintenant été créée et les premières réactions ont depuis frappé les médias sociaux. La réponse à la Crier La suite a été extrêmement positive, avec de nombreux éloges sur les efforts des réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et leur décision d’emmener la sauvagerie de Ghostface à New York, New York.

« #ScreamVI est une autre entrée solide dans la franchise la plus cohérente de l’horreur », déclare une réaction. « Le plus effrayant et le plus sombre de la série jusqu’à présent, le film prend une bonne dose de risques et ajoute quelques subversions intelligentes que je n’ai pas vues venir. » Une autre réaction précoce appelle Cri VI « UN PUTAIN DE BON MOMENT ! Dans la vraie mode des suites, c’est PLUS GRAND, PLUS SANGLE et PLUS EFFRAYANT. Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Courtney Cox donnent toutes des performances impressionnantes, mais Mason Gooding est la vedette ici. Faites attention car #Ghostface ne joue à aucun jeu.

Enfin, plusieurs réactions ont appelé Cri VI une « lettre d’amour » à la série d’horreur de longue date, avec beaucoup applaudissant la performance de Mercredi et Crier Jenna Ortega, star de 2022. « #SCREAMVI est un thriller écrit avec précision et dirigé de manière tactique qui TWISTS les attentes à chaque tournant », lit-on dans une autre réaction. « C’est une lettre d’amour à la franchise #SCREAM avec un casting fantastique et un suspense palpitant. Jenna Ortega SLAYS et Ghostface n’ont jamais été aussi terrifiantes.

Cri VI est prévu pour être publié aux États-Unis le 10 mars 2023 par Paramount Pictures.