Le chaudron de tout de Tasha: l’artefact magique Crook Of Rao ajouté dans la nouvelle extension des règles de Wizards

Le chaudron de tout de Tasha est bien entré dans sa sortie mondiale, et les joueurs du monde entier meurent d’envie d’en voir le contenu depuis des mois maintenant. La dernière extension de Wizards of the Coast ajoute des sous-classes, des dons, des objets magiques, des sorts et plus encore!

Bien que nous ayons déjà couvert les objets magiques, les artefacts seront couverts séparément car ils font partie d’une ligue à part. L’article précédent couvrait l’objet magique Mortier et Pilon de Baba Yaga, et celui ci-dessous couvrira le Crook of Rao.

CROOK DE RAO

Objet merveilleux, artefact (nécessite une harmonisation)

Il y a des siècles, le dieu serein Rao a créé un outil pour protéger ses jeunes fidèles contre les maux des plans inférieurs. Pourtant, au fil des éons, les mortels ont développé leurs propres méthodes pour faire face aux menaces existentielles, et l’escroc a été largement oublié. Ces derniers temps, cependant, le Crook of Rao a été redécouvert et mis à profit contre la puissance croissante de la reine sorcière Iggwilv (l’un des noms du sorcier Tasha).

Bien qu’elle ait été vaincue, Iggwilv a réussi à endommager l’escroc pendant la bataille, l’infectant d’une malédiction insidieuse et le potentiel de victoire future. Dans la foulée, l’escroc était de nouveau perdu. Parfois, il réapparaît, mais le célèbre artefact n’est pas ce qu’il était. Que les détenteurs de l’artefact réalisent ou non toute sa menace, peu de gens risquent d’utiliser le Crook of Rao – potentiellement pour la dernière fois.

Propriétés aléatoires – L’artefact a les propriétés aléatoires suivantes, que vous pouvez déterminer en roulant sur les tables de la section «Artefacts» du Guide du maître du donjon:

2 propriétés bénéfiques mineures, 1 propriété bénéfique majeure, 1 propriété nuisible mineure

Sorts – L’escroc a 6 charges. En le tenant, vous pouvez utiliser une action pour dépenser 1 ou plusieurs de ses charges pour lancer l’un des sorts suivants (sauf DD 18): aura de vie (2 charges), aura de pureté (2 charges), bannissement ( 1 charge), phare d’espoir (1 charge), guérison massive des blessures (3 charges). L’escroc récupère ld6 charges dépensées quotidiennement à l’aube.

Bannissement absolu – Pendant que vous êtes à l’écoute de l’escroc et que vous le tenez, vous pouvez passer 10 minutes à bannir tous les démons sauf les plus puissants à moins d’1 km de vous. Tout démon avec un score de défi de 19 ou plus n’est pas affecté. Chaque démon banni est renvoyé dans son avion d’origine et ne peut pas retourner dans l’avion d’où l’Escroc de Rao l’a banni pendant 100 ans.

Matrice défaillante – À chaque fois que la propriété de bannissement absolu de Crook of Rao est utilisée, ou lorsque sa dernière charge est dépensée, lancez un jet sur la table d’inversion extraplanaire. Toutes les créatures invoquées à la suite de cet effet apparaissent dans des espaces aléatoires inoccupés à moins de 60 pieds de vous et ne sont pas sous votre contrôle.

1-25 – Un portail vers un plan aléatoire s’ouvre. Le portail se ferme après 5 minutes.

26-45 – 2d4 imps et 2d4 quasits apparaissent.

46-60 – 1d8 succubes / incubes apparaissent.

67-70 – 1d10 diables barbelés et 1d10 vrocks apparaissent.

71-80 – 1 arcanoloth, 1 sorcière de nuit et l rakshasa apparaissent.

81-85 – 1 diable de glace et 1 marilith apparaissent

86-90 – l Balor et l Pit Fiend apparaissent. À la discrétion du MD, un portail s’ouvre sur la présence d’un archidiable ou d’un seigneur démon à la place, puis se ferme après 5 minutes.

91-00 Malédiction d’Iggwilv (voir la propriété Malédiction d’Iggwilv).

Malédiction d’Iggwilv – Lors de la dernière utilisation du Crook contre Iggwilv, la reine des sorcières a attaqué l’artefact, infectant sa matrice magique. Au fil des ans, cette malédiction s’est répandue dans l’escroc, menaçant de pervertir violemment sa magie ancienne. Si cela se produit, l’Escroc de Rao, comme il est actuellement connu, est détruit, sa matrice magique s’inversant et explosant en un portail de diamètre de SO-pied. Ce portail fonctionne comme un sort de porte permanent lancé par Iggwilv. La porte alors, une fois par tour sur le compte d’initiative 20, prononce de manière audible le nom d’un démon dans la voix de Lggwilv, faisant SO jusqu’à ce que la porte appelle tous les démons jamais bannis par le Crook de Rao. Si le démon existe toujours, il est attiré par la porte. Ce processus prend dix-huit ans pour se terminer, au terme desquels la porte devient un portail permanent vers Pazunia, la première couche de l’Abîme.

Détruire ou réparer l’escroc – L’escroc de Rao peut être détruit ou réparé en se rendant sur le mont Celestia et en obtenant une larme du dieu éternellement serein Rao. Une façon de faire pleurer le dieu sans émotion serait de réunir Rao avec l’esprit de son premier adorateur qui cherchait depuis longtemps des révélations au-delà du multivers. Le Crook se dissout s’il est immergé dans la larme du dieu pendant un an et un jour. S’il est lavé dans la larme tous les jours pendant 30 jours, le Crook perd sa propriété Failing Matrix.

