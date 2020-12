Les fans de Chloe Bennet ne sont pas convaincus qu’elle en a fini avec Marvel

Agents du SHIELD peut avoir pris fin, mais cela ne signifie pas que ses fans ont perdu espoir sur quelques personnages apparaissant dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Bien que la série fasse techniquement partie du MCU, il a toujours été une relation à sens unique, car les films MCU font rarement référence à l’émission.

Cela pourrait changer dans un proche avenir, alors que Marvel se prépare pour les prochaines phases du MCU. Il y a de nombreux personnages de la série qui pourraient apparaître dans le MCU, mais l’un d’eux est vraiment hors du commun. Ce personnage est Daisy Johnson, qui est joué par Chloe Bennet, et de nombreux fans de Marvel sont convaincus qu’elle peut avoir un rôle dans les films à venir.

Chloe Bennet prend la parole au Comic Con | Dia Dipasupil / Getty Images

Un bref aperçu de Daisy Johnson

En tant que l’un des principaux acteurs de la série, Daisy a traversé beaucoup de choses pour dire le moins. Comme l’ont résumé les fans de Marvel sur Reddit, Daisy avait plusieurs alias tout au long de la série, et ces alias reflètent les différentes capacités qu’elle possédait.

Au début de l’émission, elle était une hacker talentueuse qui a été recrutée au SHIELD. Là, elle a été formée pour devenir une espionne, et peu de temps après, elle a commencé à maîtriser ses super pouvoirs.

Son alias de super-héros était Quake, et ses pouvoirs venaient du fait que sa mère était une inhumaine. Comme son super-héros nommé sous-entendu, ses pouvoirs lui ont permis de manipuler des vibrations qui pourraient finir par créer des tremblements de terre. Ses super pouvoirs lui ont également permis de faire d’autres choses, mais elles tournent toutes autour de la manipulation des vibrations de différentes manières.

Pourquoi les fans de Marvel veulent que Chloe Bennet soit dans un film MCU

Comme les fans de Marvel sur Reddit en ont parlé, Marvel n’a pas bien géré les femmes. Il a fallu 10 ans à Marvel pour faire un film solo mettant en vedette une femme, tandis que Agents du SHIELD a été heureux de lancer de nombreuses femmes dans des rôles principaux, Bennet étant l’une d’entre elles.

En conséquence, de nombreux fans de Marvel pensent que Bennet a gagné un rôle plus important dans le MCU, tout comme les autres femmes de Agents du SHIELD.

De plus, en raison de ses compétences diverses, Daisy peut naturellement faire partie de presque tous les scénarios que Marvel choisira d’explorer à l’avenir. En conséquence, Daisy pourrait retourner au MCU sans trop de tracas car elle n’est pas morte et ses pouvoirs et capacités pourraient être très utiles dans de nombreuses situations différentes.

En plus de cela, lors de la finale de Agents du SHIELD, son histoire se termine avec sa sortie pour explorer l’univers sur un vaisseau spatial avec quelques-uns de ses amis. Marvel fait clairement beaucoup de choses dans l’espace, il serait donc logique que Daisy rencontre les Gardiens de la Galaxie ou Thor ou autre.

Comment Chloe Bennet peut facilement revenir au MCU

Cependant, l’avenir est encore plus prometteur pour les fans de Bennet, car Marvel a annoncé deux projets extrêmement liés à Daisy en tant que personnage.

Récemment, Marvel a officiellement annoncé que Mme Marvel sera une émission sur Disney +, tout comme une émission intitulée Invasion secrète. Dès le départ, dans les bandes dessinées, Mme Marvel est une inhumaine, tout comme Daisy, il est donc tout à fait possible pour Bennet d’avoir une brève apparition ou même un rôle majeur dans cette série.

De plus, lorsque Marvel a annoncé le Invasion secrète show, il a également annoncé que Nick Fury et Talos de Capitaine Marvel y sera en vedette. Cela impliquait qu’une organisation qui succédait au SHIELD, qui, selon de nombreux fans, s’appellera SWORD, sera révélée au cours de cette émission. En conséquence, il serait logique que de nombreux agents du SHIELD finissent par faire partie de SWORD, et ainsi, Bennet pourrait également revenir pour cela.