Les spécifications possibles du Samsung Galaxy S21 Ultra, entièrement filtrées: 120 Hz, 108 mégapixels et 12 Go de RAM

Si hier, Roland Quandt a filtré le Samsung Galaxy S21 Ultra sous tous les angles, maintenant le leaker L’Allemand vient de dévoiler ce que, dit-il, sont toutes les spécifications du futur produit phare de Samsung. S’il est vrai qu’il s’agit toujours d’une fuite, les antécédents de Quandt parlent d’eux-mêmes. Pour mettre les choses en contexte, il a été en charge de filtrer le Samsung Galaxy Z Flip, le Huawei Mate 40 Pro, le Huawei FreeBuds Studio et même le Google Nest Audio, entre autres appareils.

La fuite Quandt épouse tout ce que nous avons vu jusqu’à présent de l’appareil. L’Allemand confirme l’écran Dynamic AMOLED jusqu’à 120 Hz, la caméra arrière quadruple (et sa disposition particulière) et le processeur, un certain Exynos 2100 qui n’a pas encore été présenté.

Spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra Fuite

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA DIMENSIONS ET POIDS 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 grammes ÉCRAN AMOLED Infinity 6,8 pouces

Résolution WQHD + (3200 x 1440 pixels)

120 Hz

1 600 lentes

515 ppp

Gorilla Glass Victus PROCESSEUR Exynos 2100

Snapdragon 888 5G (États-Unis) MÉMOIRE RAM 12 Go STOCKAGE INTERNE 128, 256 et 512 Go CAMÉRA ARRIÈRE 108 MP (f / 1,8, 79 °, 24 mm, 1 / 1,33 « , OIS)

Grand angle 12 MP (f / 2,2, 120 °, 13 mm, 1 / 2,55 « , AF)

Téléobjectif 10 MP (zoom 3x, f / 2,4, 35 ° 13 mm, 1 / 3,24 « , OIS)

Téléobjectif 10 MP (zoom 10x, f / 4,9, 10 °, 240 mm, 1 / 3,24 « , OIS)

Mise au point laser CAMÉRA FRONTALE 40 MP (f / 2,2, 80 °, 1 / 2,8 « , 25 mm) TAMBOURS 5 000 mAh

Charge rapide 45W

Chargement sans fil

Recharge sans fil inversée SYSTÈME OPÉRATIF Android 11 avec One UI 3.1 CONNECTIVITÉ WiFi 6

NFC

USB type C

Bluetooth 5.0

5G

GPS AUTRES IP68

DeX

DualSIM + eSIM PRIX Pour déterminer A lire : De la taille d'un Boeing 737, l'AG600 Kunlong est le plus grand hydravion du monde - c'était son premier vol dans l'eau

Le produit phare de Samsung dévoilé

Le Samsung Galaxy S21 Ultra, toujours fidèle à ce qui est filtré par Quandt, aura un conception qui n’a que peu ou rien à voir avec ce qui a été vu précédemment. L’arrière sera plat et sera disponible en noir et Phantom Silver (argent), mais le module supérieur gauche est frappant, qui se dilate depuis le coin et abrite les quatre caméras principales. Nous allons maintenant parler de ses spécifications spécifiques.

Ce ne sera pas un mobile précisément léger ou petit, car il mesurera 165,1 x 75,6 x 8,9 millimètres et ne pèsera ni plus ni moins que 228 grammes. Quandt affirme qu’il sera étanche grâce à la certification IP68 et qu’il aura une charge sans fil et sans fil inversée, il est donc plus que probable que le dos soit en verre. Un autre article accrocheur est le S-Pen, qui, selon Quandt, est facultatif et peut être acheté séparément ou avec un étui en silicone et un étui Clear View.

Fuite d’images du Samsung Galaxy S21 Ultra, gracieuseté d’Evan Blass

Quant à l’écran, Samsung semble continuer à miser sur des panneaux AMOLED perforés. Plus précisément, nous avons un Écran AMOLED de 6,8 pouces avec résolution WQHD + (3200 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, bien qu’il s’adapte en fonction des paramètres d’économie de batterie. L’écran, d’ailleurs, sera protégé par Gorilla Glass Victus.

Et qu’en est-il à l’intérieur? Apparemment, Samsung poursuivra sa stratégie de lancement de téléphones avec Exynos dans le monde entier, sauf aux États-Unis, où son smartphone montera le Snapdragon 888 5G. En Europe, souligne Quandt, nous aurons le Exynos 2100. Ce processeur n’a pas encore été présenté, mais l’Allemand affirme qu’il s’agit d’un processeur à huit cœurs avec une vitesse maximale de 2,8 GHz et qu’il dispose de la 5G.

Ils vous accompagneront Mémoire RAM de 12 Go (Il n’est pas précisé s’il y aura plus d’options) et entre 128, 256 et 512 Go de stockage interne. La batterie, pour sa part, sera de 5000 mAh et aura une charge rapide de 45W et une charge sans fil. Tout cela donnera vie à Android 11 avec One UI 3.1. Il faut garder à l’esprit que Samsung, dit Quandt, n’inclura pas de chargeur (oui le câble), pas d’écouteurs ni d’étui.

Finalement, le leaker Il a également révélé les informations des caméras. Le capteur principal aura une résolution de 108 mégapixels, Pixels de 0,8 micron, taille 1 / 1,33 pouce et stabilisation optique de l’image. À première vue, il semble que ce soit le même capteur que le S20 Ultra, il va donc falloir voir s’il y a des différences dans les résultats finaux.

Dans tous les cas, les nouveautés se trouvent dans les lentilles accessoires. Quandt souligne que Galaxy S21 Ultra aura deux téléphones, l’un avec un zoom optique threex et l’autre avec un zoom optique dixx. Cependant, ils auront des champs de vision différents (35 ° et 10 °, respectivement) et des distances focales différentes (72 et 240 millimètres, respectivement). Les deux capteurs ont une stabilisation optique.

Le quatrième objectif est un 12 mégapixels ultra grand angle avec ouverture f / 2,2 et champ de vision de 120 °. Il a PDAF et un deuxième système de focalisation assisté par laser. Les selfies, quant à eux, auront une résolution ne dépassant pas 40 mégapixels. De plus, Quandt affirme que ce capteur sera capable d’enregistrer une résolution jusqu’à 8K à 30 images par seconde.

Comme nous l’avons déjà dit, aucune de ces données n’est officielle, il vous faudra donc attendre la présentation pour découvrir les doutes, connaître sa disponibilité et, bien sûr, découvrir le prix. Certaines fuites suggèrent que cela pourrait être d’au moins 1399 euros, mais de temps en temps.

Via | Winfuture