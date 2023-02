Toute l’actualité d’Android Auto 8.9 et comment mettre à jour

Une nouvelle version d’Android Auto est disponible pour toutes les voitures prises en charge. Nous passons en revue toutes les nouveautés qui arrivent.

L’interface Android Auto sur l’écran d’une voiture compatible.

Ongle la nouvelle version d’Android Auto est en route aux voitures compatibles avec la plateforme. Cette fois, la mise à jour augmente la version d’Android Auto à la 8.9la dernière version avant l’arrivée de Android automatique 9qui devrait faire l’objet d’une mise à jour majeure, et dont la nouvelle sera probablement annoncée lors de la Google I/O 2023, prévue pour le mois de mai.

Android Auto 8.9 Il s’accompagne de quelques changements importants pour l’utilisateur, en plus de corriger diverses erreurs et d’améliorer le fonctionnement de la plateforme. A partir d’aujourd’hui, il peut déjà être téléchargé sur des appareils compatibles.

Nouveautés d’Android Auto 8.9

Certaines des modifications incluses dans Android Auto 8.9 sont liées à l’interface utilisateur. Comme nous l’avons vu il y a quelques jours, la version 8.9 d’Android Auto améliore certaines animations et transitions dans l’interface, les rendant plus naturelles et précises.

Cependant, ces améliorations ne sont visibles que dans les cas où la nouvelle interface Android Auto est déjà utilisée présenté il y a quelques mois, intitulé « Coolwalk ». Depuis son introduction, Google a déployé cette nouvelle interface auprès d’un nombre croissant d’utilisateurs, mais à ce jour, elle n’a toujours pas atteint les appareils de toutes les personnes qui utilisent Android Auto.

Android Auto 8.9 inclut également des modifications du Application mobile Android Auto. Plus précisément, le menu des paramètres de l’application maintenant adopte l’interface Material You de Googleavec des coins plus arrondis dans les menus et des éléments graphiques plus grands.

Télécharger Android Auto 8.9

Pour mettre à jour la version d’Android Auto vers la dernière version disponible, il suffit d’accéder à Google Play et installer la mise à jour disponible.

Dans le cas où il n’apparaît pas, il y a toujours la possibilité de installer le fichier APK Android Auto 8.9disponible en téléchargement gratuit (et sûr) via APKMirror.

Télécharger sur Google Play | Android Auto

Télécharger sur APKMirror | Android Auto 8.9 (APK)

