L’Audi e-tron GT est officielle: jusqu’à 630 ch et 250 km / h pour une voiture de sport électrique qui cache une Porsche Taycan à l’intérieur

Audi a récemment dévoilé sa voiture de sport électrique la plus puissante à ce jour. La nouvelle Audi e-tron GT (et version RS) Il est livré avec des spécifications et avec l’idée de concourir dans le secteur Tesla Model S ou Porsche Taycan entre autres. Bien entendu, avec ce dernier il partage une grande partie de ses caractéristiques.





En novembre 2018, Audi a dévoilé son concept pour l’Audi e-tron GT. Deux ans et demi plus tard, la voiture est devenue une réalité et, heureusement, elle ressemble beaucoup au concept original. Ce printemps, la voiture sera mise en vente en deux versions, Audi e-tron GT et Audi RS e-tron GT, respectivement au prix de 99.800 € et 138.200 €.

L’aspect visuel de l’Audi e-tron GT

Si l’on regarde le concept 2018 et le véhicule final, les différences sont pratiquement négligeables. Audi a livré rester fidèle au design de cette voiture qu’il nous a laissé voir en 2018 et c’est ce que nous avons dans la voiture de série à quelques subtiles exceptions. Les poignées de porte sont présentes dans la conception finale ainsi qu’un diffuseur arrière plus attrayant.

La voiture a des dimensions de 4,99 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,41 mètre de haut. Mesures typiques d’un tourisme classique après tout. Il a également un coffre proéminent d’un peu plus de 400 litres de volume avec un deuxième coffre avant d’un volume supplémentaire de 85 litres.

À l’intérieur de la voiture, nous voyons comment Audi a choisi de conserver un design un peu plus traditionnel, malgré toute la technologie à bord. Les les boutons physiques sont bien présents et il n’y a que deux écrans principaux. Le premier est celui du conducteur, avec un cockpit de 12,3 pouces appelé Audi Virtual Cockpit Plus. D’autre part, il dispose d’un écran central de 10,1 pouces pour le système d’information et de divertissement.

Jusqu’à 630 ch et 830 Nm dans le moteur Audi e-tron GT

Si l’on passe aux caractéristiques qui font bouger cette Audi e-tron GT, l’entreprise a choisi d’offrir de bonnes performances au niveau des autres voitures de sport électriques du marché. Bien sûr, des caractéristiques que nous avons en partie déjà vues auparavant. Et est-ce tellement Audi e-tron GT comme plate-forme de partage Porsche Taycan. Cela ne devrait pas surprendre, étant donné que les deux sociétés font partie du groupe Volkswagen.

La version e-tron GT a un total de 476 ch et 630 Nm. Cette puissance peut temporairement atteindre 530 ch avec la fonction de contrôle de lancement. Avec cela, la voiture parvient à passer de 0 à 100 km / h en 4,1 secondes. Sa vitesse maximale s’élève à 245 km / h. Le véhicule est équipé de deux moteurs avant de 238 ch et d’un moteur arrière de 435 ch.

D’autre part, nous avons la version RS e-tron GT, qui va jusqu’à 598 ch avec la possibilité d’atteindre 630 ch en contrôle de lancement avec 830 Nm. Son accélération est réduite à 3,1 secondes pour passer de 0 à 100 km / h. Quant à sa vitesse maximale, elle atteint 250 km / h selon Audi. Dans ce cas, nous n’avons que deux moteurs, un avant de 238 ch et un arrière de 456 ch.

Si l’on passe à l’autonomie de la voiture de sport, elle apporte une batterie d’une capacité de 93 kWh avec une tension de 800 V. L’entreprise estime qu’elle aura un autonomie homologuée en cycle WLTP de 488 kilomètres. Ils disent que la voiture acceptera une charge rapide jusqu’à 270 kW en courant continu pour récupérer 100 kilomètres d’autonomie en 5 minutes.

