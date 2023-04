Le film Super Mario Bros. devient le film national le plus rentable de 2023 en seulement 6 jours

Le film Super Mario Bros. Le phénomène s’est poursuivi au-delà de son ouverture le week-end de Pâques, le film continuant de battre des records et de prendre sa place en tant que film national le plus rentable de l’année après seulement 6 jours de sortie. Après avoir pris 224 millions de dollars lundi, le film Illumination / Universal a dépassé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania‘s 212 millions de dollars au total national et n’est qu’à 50 millions de dollars de devenir le plus gros chiffre d’affaires au monde.





En plus de poursuivre sa charge cette semaine, Le film Super Mario Bros. a attiré 20,1 millions de livres sterling supplémentaires lundi, un autre record pour Illumination, dont le sommet du lundi précédent était de 19,6 millions de livres sterling établi par Chanter en 2016. Le transport du lundi a également donné au film le deuxième lundi le plus élevé de tous les temps pour Universal, juste en deçà de celui de 2015. Monde jurassiqueet un impressionnant troisième meilleur lundi d’avril derrière les énormes films Marvel Avengers : Fin de partie et Avengers Infinity War.

En liberté depuis moins d’une semaine, Le film Super Mario Bros. a encore plusieurs semaines à courir au box-office, ce qui signifie qu’il envisage actuellement un box-office total qui pourrait le rendre difficile à battre en tant que film le plus rentable de l’année. Tout cela sera révélé avec le temps, mais il n’y a certainement aucun signe que le film renonce à sa couronne au box-office avant un certain temps.





Où ira la franchise Super Mario Bros.

Malgré les craintes initiales sur la façon dont Le film Super Mario Bros. serait reçu, il n’y avait apparemment rien à craindre. Cela signifie que l’attention se tourne déjà vers une suite et un univers potentiel de Nintendo à venir dans un proche avenir. Pour leur part, Chris Pratt et Charlie Day sont plus que prêts à continuer à exprimer respectivement les personnages de Mario et Luigi. Après que Pratt ait précédemment déclaré dans une interview qu’il aimerait reprendre le rôle, Day a ajouté:

« C’est tellement amusant de faire partie de ce monde et les gens aiment tellement ces personnages. Je veux dire, j’aimerais continuer à le faire et Luigi a un manoir entier dans lequel il peut se promener et avoir peur. Mais je ne le fais pas. sais, je pense que j’en ferais autant qu’ils voudraient que je fasse. »

En plus de la suite inévitable, les autres personnages du film ont de nombreuses opportunités de gagner du temps pour briller dans leurs propres projets. De Donkey Kong à Bowser, en passant par des personnages encore inconnus tels que Wario, il y a tout un monde de potentiel entre les mains de Nintendo et il est peu probable qu’ils le laissent se perdre après avoir pris un départ aussi lucratif avec Le film Super Mario Bros.. Le film comprend déjà des configurations de suite avec des scènes de mi-crédits et de post-crédits, et il est probable qu’il ne faudra pas longtemps avant que les plans d’une toute nouvelle vague de projets liés à Mario soient révélés.