"L’attaque des Titans" Saison 4: C’est le transporteur du Titan blindé

Les premiers épisodes de la dernière saison de « Attack On Titan » nous ont tous sur le bord du siège avec un sentiment de préoccupation que quelque chose de mauvais peut arriver à tout moment (Encore plus si vous lisez le Manga), par conséquent, nous passons en revue l’un des les personnages les plus aimés et détestés de tous; Reiner Braun il Titan blindé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Shigeru Miyamoto nous fait visiter le nouveau « Super Nintendo World »

Reiner Braun a commencé comme l’un des nombreux compagnons et amis de nos protagonistes de la escouade de reconnaissance, mais plus tard, il est révélé qu’il avec Bertolt et Annie ont été la cause de la démolition de l’un des murs de l’île paradisiaque, utilisant un spectacle de leurs redoutables pouvoirs tels que le titan blindé.

Reiner est en fait diplômé de la troupe de recrues del Cycle n ° 104, seconde de top 10 du genre. Avec ceux déjà mentionnés Bertolt et Annie posséder la capacité de se transformer en Titan et sert une unité de soldats de Marley connu sous le nom de guerriers.

Le titan blindé est un titan de 15 mètres D’hauteur. Sa peau est complètement durcie, à l’exception des muscles de son les joues exposées lorsque vous ouvrez la mâchoire, les muscles derrière les genoux, les coudes et les pieds.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Filoni de «The Mandalorian» félicite Temura Morrison pour son retour en tant que Boba Fett

Malgré la dureté de sa peau, il a été démontré qu’il est possible de le briser à la fois avec des techniques de combat appropriées, comme Eren l’a démontré, comme avec le arme spécialement développée pour percer l’armure du Titan blindé par le Corps d’exploration. À part cela, il ne présente aucune déformation anatomique notable.

Il est actuellement l’un des principaux protagonistes de la dernière saison de « L’attaque des Titans » et sera dans Marley se souvenant à quel point il était traumatisant de trahir ses amis sur Paradis Island.