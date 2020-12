Pendant six ans, Elvis Presley, le célèbre musicien et acteur, et Priscilla Presley étaient mari et femme. Ils se sont rencontrés en 1959 et se sont mariés en 1967. Ensemble, ils ont eu une fille, Lisa Marie, et tout a semblé parfait pour un temps. Mais le bonheur n’a pas duré et Priscilla a même eu une liaison. Cependant, après leur divorce en 1973, ils sont restés à l’amiable et en bons termes.

Comment Elvis Presley et Priscilla Presley se sont-ils rencontrés?

Elvis et Priscilla Presley | Archives Hulton / Getty Images

Priscilla n’avait que 14 ans lorsqu’elle rencontra Elvis pour la première fois en Allemagne de l’Ouest. Il servait dans l’armée américaine et le père de Priscilla y était stationné au même moment dans l’armée de l’air américaine. Le 13 septembre 1959, ils se sont rencontrés lors d’une fête qu’Elvis avait chez lui.

Selon Biography.com, Elvis a joué de la musique et joué pendant la soirée, et il faisait de son mieux pour l’impressionner. Elvis avait 24 ans à l’époque et Priscilla n’avait que 14 ans. Mais malgré la différence d’âge, ils commenceraient à sortir ensemble.

Le cadeau unique que Priscilla a offert à Elvis lors de leur premier Noël ensemble

Priscilla et Elvis Presley | Agence Magma / WireImage

Qu’est-ce que vous obtenez pour la personne qui a tout? Cela a dû être une tâche ardue quand Priscilla a essayé de décider de quoi offrir à Elvis pour Noël cette première année ensemble. Selon Graceland.com, le site officiel de Graceland, la maison bien-aimée d’Elvis Presley à Memphis, dans le Tennessee, elle a donné l’icône des tambours bongo.

En 2014, Priscilla s’est entretenue avec The Guardian au sujet d’une exposition Elvis présentée à Londres. 300 objets différents de Graceland et de sa vie ont été présentés lors de l’événement, y compris les bongos qu’elle a achetés pour la première fois à Elvis.

« Il les aimait, je veux dire qu’il les a évidemment gardés », a déclaré Priscilla. «Cela me fait toujours sourire quand je les vois, car cela me rappelle tellement de bons souvenirs.»

Elle dit qu’elle est allée «de magasin en magasin» pour essayer de trouver ce qu’elle pouvait lui offrir, ce que nous pouvons imaginer pourrait sembler impossible à accomplir à l’époque.

«C’était le cadeau qui, oh mon Dieu, j’étais tellement nerveux à ce sujet parce que je n’avais que 14 ans et que dois-je offrir à Elvis Presley pour Noël?» Priscilla a révélé. «C’était à Wiesbaden et j’allais de magasin en magasin à la recherche de choses que je pourrais éventuellement lui donner et j’ai choisi les bongos parce qu’il jouait de la musique tous les soirs où il était là.

Qu’est-ce qu’Elvis a offert à Priscilla cette année-là?

La même année, Elvis a acheté à Priscilla une bague et une montre comme cadeaux pour l’occasion, selon Priscilla qui a parlé à l’émission de radio. Café du monde en 2017 [via NPR]. Ils allaient passer beaucoup plus de Noël ensemble et formeraient des souvenirs durables.

«Et il m’avait donné une bague et une belle montre», a révélé Priscilla. «Et c’était le premier bijou que j’aie jamais reçu de qui que ce soit, bien sûr, aussi extravagant que cela en particulier.

C’est agréable de se remémorer le passé, surtout quand il s’agit des premiers cadeaux de Noël d’Elvis et Priscilla Presley l’un à l’autre.