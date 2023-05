De quoi parle Medellín, le nouveau film français de Prime Video se déroulant en Colombie

Première vidéo

Prime Video renouvelle son catalogue avec Medellín, un film qui suit les personnages principaux en Colombie. De quoi s’agit-il exactement ?



© Prime VidéoMedellín est le nouveau film à venir sur Prime Video.

Le sixième mois de l’année est sur le point de commencer et les services de streaming le savent, ils doivent donc piétiner la concurrence pour attirer le plus large public possible. Première vidéo le fera en principe avec Medellínun film français écrit et réalisé par Franck Gastambide. De quoi s’agit-il et quand arrive-t-il ?

C’est une idée originale du cinéaste, qui a développé une longue carrière d’acteur, mais s’est également tourné vers la réalisation avec divers projets. Ce n’est pas la première fois qu’il travaille avec la plateforme, puisqu’il a déjà participé à Célébrité chasséeoù un groupe de célébrités tente de disparaître tandis qu’une équipe d’experts les traque.

+De quoi parle le film Medellín ?

Synopsis officiel : « Pour sauver son petit frère d’un dangereux cartel de Medellin, Reda a un plan aussi simple que fou : monter une équipe et mener un raid en Colombie. Mais ce plan fou dégénère lorsqu’il décide de kidnapper le fils du chef du cartel pour l’échanger contre la vie de son frère. ».

Ce film se déroulant en terres colombiennes est produit par Kowloon Film. Son casting principal est composé de Gastambide, Ramzy Bedia, Anouar Toubali, Brahim Bouhlel, Raymond Cruz et Essined Aponte. En revanche, il a une participation spéciale de l’ancien boxeur Mike Tyson.

+ Quand le film Medellín est-il présenté en première sur Prime Video

D’après ce qui a été rapporté officiellement par la plateforme, le film français Medellín sera présenté en première sur Prime Video le vendredi 2 juin prochain. Il sera disponible à partir de ce jour dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde avec abonnement.

