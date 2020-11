Lashana Lynch jouera une nouvelle lesbienne noire 007 dans No Time to Die

Lashana Lynch assiste à la projection de gala britannique de Captain Marvel des studios Marvel. (Gareth Cattermole / Gareth Cattermole / Getty Images pour Disney)

Pas le temps de mourirLa nouvelle 007 sera une lesbienne noire, a confirmé l’acteur Lashana Lynch vendredi 6 novembre dans une interview avec Bazar de Harper.

Déplacez-vous, James Bond, il y a un nouvel agent spécial en ville.

« Je suis une femme noire – si c’était une autre femme noire dans le rôle, cela aurait été la même conversation, elle aurait eu les mêmes attaques, les mêmes abus », a déclaré Lynch.

«Je dois juste me rappeler que la conversation est en cours et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire.

La nouvelle a chuté au milieu de la rumeur hollywoodienne affirmant que Bond, James Bond, mourrait à la fin du 25e épisode de la franchise – et Nomi, le personnage de Lynch, sera celui qui le tuera.

Nomi serait associé à Bond dans ce qui s’avérera être sa dernière mission dans le film d’avril 2021.

Lashana Lynch semble avoir confirmé que la nouvelle 007 serait une lesbienne noire.

Elle a décrit le rôle comme un moyen de «contester» les stéréotypes qui entourent la race et le sexe.

«Nous nous éloignons de la masculinité toxique, et cela se produit parce que les femmes sont ouvertes, exigeantes et vocales, et dénoncent les mauvaises conduites dès que nous les voyons», a-t-elle déclaré.

En créant son personnage de James Bond, a déclaré Lynch, elle a collaboré avec la scénariste Phoebe Waller-Bridge pour s’assurer que Nomi n’était pas simplement un […] figure en fonte ».

«J’ai cherché au moins un moment dans le scénario où les membres du public noirs hochent la tête, frappant la réalité mais heureux de voir leur vie réelle représentée.

«Dans tous les projets auxquels je participe, quel que soit le budget ou le genre, l’expérience Black que je présente doit être 100% authentique.»

Comme ils n’ont souvent rien de mieux à faire, des dizaines d’hommes blancs ont traqué Lynch après avoir découvert qu’elle jouera dans le film.

Mais Lynch a dit qu’elle ne se souciait tout simplement pas de ce qu’ils pensaient.

«Cela ne me décourage pas», a-t-elle déclaré dans une interview en 2019.

«Cela me rend assez triste pour certaines personnes parce que leurs opinions, elles ne viennent même pas d’un endroit méchant – elles viennent en fait d’un endroit triste.

«Il ne s’agit pas de moi. Les gens réagissent à une idée, qui n’a rien à voir avec ma vie.