Réalisateur d’Ant-Man 3: le parcours de Cassie Lang pour devenir son propre héros

Contrairement à de nombreux nouveaux héros introduits dans la saga multivers de l’univers cinématographique Marvel, Cassie Lang fait partie du MCU depuis la saga Infinity. Elle est apparue dans L’homme fourmi, Ant-Man et la Guêpeet Avengers : Fin de partie. Cependant, dans le prochain film Marvel, Ant-Man et la Guêpe : QuantumaniaCassie sera cette fois une adolescente devenue héroïne.

Dans une récente interview avec ScreenRant, le réalisateur de L’homme fourmiPeyton Reed, a expliqué ce qui distingue Cassie Lang des autres nouveaux héros de l’univers cinématographique Marvel.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui différencie Cassie des autres jeunes héros du MCU, Reed a commencé par expliquer que Cassie, étant la chance de Scott Lang d’être un bon père, est la priorité de Lang dans la vie.

Dans le futur L’homme fourmi film, Cassie est maintenant une jeune femme de 18 ans, mais son père la considère toujours comme une petite fille. En tant que jeune femme, Cassie a son point de vue sur ce que c’est que d’être un héros et sur les injustices dans le monde qui doivent être corrigées, et ses méthodes peuvent différer de celles de son père, comme l’explique Reed :

« Elle est aussi à un âge où elle critique son père, mais je pense que ce qui la distingue, c’est que c’est une entreprise familiale. Elle a Scott et Hope comme modèle, et elle a Janet et Hank comme modèle. Et elle arrive à être intégré avec une poignée de génies, des scientifiques quantiques et un couple qui a synthétisé la particule Pym originale. Mais elle essaie juste de comprendre, mec. Elle essaie juste de comprendre comment être un bon citoyen du monde et ce que cela signifie . »