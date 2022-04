Les meilleures applications pour lire YouTube en arrière-plan ou avec l’écran éteint

Outre YouTube Premium, il existe d’autres alternatives pour lire vos vidéos YouTube préférées avec l’écran de votre mobile verrouillé. Ce sont les meilleures options.

Ce n’est un secret pour personne que Youtube est l’une des plateformes préférées lors de la consommation contenu multimédiasur ce site, il est possible de trouver des vidéos sur n’importe quel sujet et de différents points de vue.

Pour cette raison, l’un des moyens les plus courants de consommer du contenu est via les appareils mobiles, car en plus d’être très confortable, les utilisateurs l’utilisent pour écouter de la musique, des livres audio, des podcasts et de plus.

Le problème se situe lorsque vous souhaitez ouvrir une autre application ou simplement garder l’écran du mobile au repos, car la lecture s’arrête automatiquement.

Si vous voulez empêcher le La lecture de YouTube s’arrête avec juste un verrouillage automatique de l’écran, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, vous saurez meilleures applications pour lire youtube en arrière-plan ou avec l’écran éteint totalement gratuit.

Meilleures applications pour regarder YouTube en arrière-plan

Ci-dessous vous pouvez voir une liste de applications pour lire YouTube en arrière-plan Et ne pas mourir en essayant. Mieux encore, vous n’aurez pas besoin de faire d’investissement pour tirer le meilleur parti de la plateforme. Commençons!

Flux : musique

Vous souhaitez profiter du vaste contenu musical disponible sur YouTube ou regarder vos programmes préférés pendant que vous naviguez sur Internet sur votre mobile, alors jetez un œil à Flux : musique.

Avec cette application, vous pourrez profiter de tout le contenu de YouTube sans aucune limite et vous pourrez même configurer la qualité de la vidéo, les sous-titres, la vitesse de lecture et bien plus encore. Mieux encore, il n’inclut pas les bannières publicitaires.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’une des choses les plus attrayantes à propos de Flux : musique c’est qu’il a la possibilité « apparaitre »ce qui permet au la vidéo peut être minimisée sur l’écran de l’appareil et pouvoir ainsi manœuvrer le mobile sans avoir à mettre la vidéo en pause.

Navigateur Dolphin – Rapide, Privé & Adblock

Dans la jeu de Google il existe plusieurs navigateurs, chacun d’eux comprend des fonctionnalités spéciales, cependant, l’un des navigateurs les plus sous-estimés est Navigateur de dauphinsle connaissais-tu?

Avec ce navigateur vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, c’est assez rapide, consomme très peu de ressources et est capable de bloquer tout type de publicité.

Et pas seulement ça, au moment de l’ouverture Youtube via le navigateur, vous pouvez profiter de tout le contenu de la plate-forme de manière très polyvalente. Il vous donne également la possibilité de minimiser le navigateur sans arrêter la vidéo. Son apparence est similaire à Google Chrome.

Minimiser la lecture en arrière-plan – Video Mini

Un autre des applications pour lire YouTube en arrière-plan est Minimiser le jeu en arrière-planla même partager la base de données youtubepar conséquent, vous aurez tout le contenu sans aucune restriction.

L’une des fonctions les plus intéressantes de la plateforme est la possibilité de réduire la vidéo en tant que lecteur flottant et vous donne même la possibilité de créer des listes de lecture et économisez jusqu’à 40 % d’énergie avec l’option « Économie d’énergie ».

Navigateur rapide et privé Firefox

Un autre des navigateurs les plus populaires de l’époque et très apprécié des utilisateurs est Firefoxil possède l’une des meilleures options de personnalisation, il est donc non seulement extrêmement sécurisé, mais aussi rapide et fiable.

Maintenant pour profiter Youtube vous n’aurez qu’à accéder à son site internet, choisir le contenu de votre choix et le reproduire, vous pourrez réduire de manière transparente le navigateur et utiliser votre mobile et, bien sûr, vous pouvez verrouiller l’écran de l’appareil sans interrompre la lecture de la vidéo.

Musique pour Youtube Player : Rouge+

Si vous voulez avoir le vidéo youtube flottantepuis l’application Musique pour Youtube Player : Rouge+ est idéal pour vous. Avec cette plate-forme, vous aurez accès à tout le contenu de YouTube et en Qualité HD et vous aurez la facilité de créer des listes de lecture sans aucune publicité. Mieux encore, vous pouvez utiliser librement votre appareil tout en écoutant de la musique ou en regardant une vidéo.

De plus, il a une option pour économie d’énergie, qui vous permet de mettre la vidéo en pause et de lire uniquement l’audio. Cette fonction permet d’économiser jusqu’à 50% de batterie, incroyable, non ?

Écran noir : écran vidéo éteint

Si vous ne faites toujours pas confiance à ces applications tierces pour jouer youtube en arrière-planil est temps pour vous de jeter un œil Écran noir. Le travail de la plate-forme est assez simple, puisque bloquera votre mobile peu importe si vous jouez vidéo, musique ou film.

Aussi, vous pouvez personnaliser l’écran noir de la manière que vous préférez, avec un fond sombre ou blanc, bien qu’il montrera également sous forme de texte ce qui est reproduit sur le mobile.

Google Chrome : rapide et sécurisé

Enfin, il y a l’explorateur par excellence Google Chrome, c’est la meilleure option si vous préférez éviter de vous connecter avec vos informations d’identification personnelles à des applications auxquelles vous ne faites pas confiance. Tout comme les explorateurs mentionnés ci-dessus, il vous donne la possibilité de profiter de tous les Contenu YouTube accès directement depuis le site.

Mais comment est-ce possible jouer youtube en arrière-plan avec google chrome? Très facile, placez l’explorateur comme « site de bureau »vous pouvez ainsi accéder à YouTube et lire vos vidéos préférées avec l’écran éteint.

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil à comment essayer YouTube Premium gratuitement : toutes vos options, ou mieux encore, découvrez comment télécharger gratuitement des vidéos YouTube sans installer de programmes.

