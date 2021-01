Monarch 2: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

Dans la deuxième saison de « Monarque»Les frères Carranza se réunissent malgré leurs différences pour affronter leur cousine Sofía, qui rejoint l’entreprise avec l’intention de la démanteler pour venger son père.

La dynamique du pouvoir change lorsque Cecilia choisit un nouveau président pour l’entreprise et que Sofía revient pour les funérailles de son père. Tout en menant ses enquêtes, la fille Fausto commence à soupçonner le comportement erratique de Cecilia.

Pendant ce temps, Lourdes se sent marginalisée dans la célébration de Gonzalo et Itzel, Joaquín rassemble des preuves contre Pilar, Ana María et Pilar font face aux conséquences du scandale, et toute la famille Carranza se réunit à la ferme Monarca pour le mariage de Gonzalo et Itzel.

Les frères Carranza ont uni leurs forces pour faire face à leur cousine Sofía, mais étaient divisés sur la présidence du Grupo Monarca (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «MONARCA»?

Le dernier épisode de « Monarque« Commence deux mois après l’attaque de la ferme familiale dans laquelle est décédée la fille de Joaquin, Lourdes. Elle est sortie de sa léthargie et, grâce à l’aide du nouveau président, Jorge Laborde, a repris les rênes de l’entreprise. »

Alors que José Andrés et Ximena arrêtent momentanément la tentative de chantage de Jonah avec une vidéo intime dans un ascenseur, Sofía trouve l’agent de sécurité d’Ana María et lui fait tout avouer sur l’enlèvement de Martin.

Malgré le fait qu’Ana María lui dise que sa mère a assassiné son père et tente de mettre fin à la rivalité avec Sofía, elle ne parvient pas à surmonter son cousin couché avec son mari et se venger lorsque Martin déclare publiquement qu’Ana était responsable de son enlèvement et publie son livre avec tous les secrets de la famille Carranza.

Pendant ce temps, après avoir assumé la présidence de l’entreprise familiale, Joaquín place sa mère dans un centre de repos, où elle se sent hantée par les fantômes de son passé et saute hors du bâtiment. En outre, Augustin ordonne l’assassinat de Jonas pour empêcher que sa plainte pour abus contre Andrés et Ximena n’affecte l’entreprise.

Enfin, Ana María et José Andrés reçoivent les résultats ADN qui confirment que Joaquín n’est pas le fils d’Agustín Carranza, ils prévoient donc de tout prendre à son frère aîné.

Que fera Sofia après avoir consommé sa vengeance à la fin de la saison 2 de « Monarch »? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 «MONARQUE»?

Qu’arrivera-t-il à Ana María après avoir été impliquée dans l’enlèvement de son mari? Les tests ADN vont-ils inverser la tendance pour Monarch? Cecilia survit-elle à la chute ou est-elle vraiment morte? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles une troisième saison de la série mexicaine devra répondre.

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction avec Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal, Rosa María Bianchi et Irene Azuela, mais apparemment dans le dernier épisode, il est fort probable que le drame familial Carranza se poursuive dans un troisième livraison.

Pour l’instant, il suffit d’attendre la réponse de Netflix, un service qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction de votre public. Si une troisième saison de « Monarque»Se concentrera probablement sur la nouvelle dynamique entre les frères Carranza alors que Joaquín découvre la vérité sur ses parents.