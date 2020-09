L’acteur original qui a joué Frank Woods est “tellement découragé” de ne pas revenir à Call of Duty Black Ops: Cold War

Call of Duty Black Ops: Guerre froide est le dernier volet de la franchise Call of Duty et comme il avait déjà été révélé il y a quelques jours à peine, le jeu est une suite directe du premier Black Ops, en ce sens et comme nous l’avons vu dans la première bande-annonce officielle, ces personnages emblématiques reviennent Comment Frank Woods.

C’est justement à propos de ce personnage que nous allons vous parler un peu puisque récemment, l’acteur James C. Burns qui est la voix originale de Woods, ne répétera pas son rôle dans ce nouveau jeu et à cet égard, il mentionne ne pas être content de la décision de le remplacer, cependant, il n’a rien contre le nouvel acteur qui jouera Frank Woods.

Je suis sûr que l’histoire va être géniale. Ce n’est pas une attaque contre quiconque est venu jouer le personnage, mais cela n’a pas l’expérience que j’ai avec Woods. J’ai 11 ans avec cet homme, et j’ai toute cette histoire et toutes ces choses chargées d’avance et je le connais! Voilà donc ma frustration. J’aurais bien fait, non pas que ce type ne fasse pas du bon travail. Je suis sûr qu’il le fera, c’est un acteur professionnel et je suis sûr qu’il réussira bien. J’aurais aimé avoir une chance, j’aurais fait un excellent travail. Je suis tellement déçu que je n’ai pas eu la chance de le faire, c’est tout.

Call of Duty Black Ops: Cold War mettra en vedette un nouvel acteur pour Frank Woods

Comme je l’ai déjà mentionné, Woods est devenu un personnage très apprécié de la franchise en général et sans aucun doute, James a apporté ce ton dur et unique au personnage, cependant, du moins dans Cold War, cela ne se répétera plus. Qu’est-ce que tu penses? Auriez-vous aimé entendre à nouveau la voix de James dans le rôle de Frank Woods? Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles