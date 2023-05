La robe de la princesse Leia et le Batpod du chevalier noir devraient rapporter des millions aux enchères

Si vous avez des millions de dollars à dépenser, vous pourriez devenir propriétaire de certains accessoires emblématiques de l’histoire du cinéma et de la télévision. Propstore a annoncé une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra le mois prochain pour des souvenirs de cinéma et de télévision. Ce sera du 28 au 30 juin au Petersen Automotive Museum de Los Angeles où il proposera une variété d’accessoires qui valent collectivement plus de 12 millions de dollars. Il s’agit de l’une des plus grandes ventes aux enchères en direct au monde de souvenirs de cinéma et de télévision et comprendra plus de 1 400 articles uniques et originaux.





L’un des accessoires les plus remarquables de tout le lot serait la robe unique de la princesse Leia portée par Carrie Fisher dans Star Wars : Un nouvel espoir. Les commissaires-priseurs s’attendent à ce que la robe coûte entre 1 et 2 millions de dollars. Et ce n’est pas le seul accessoire qui devrait atteindre un tel prix de vente, car le Batpod de Christian Bale de Le Chevalier Noir et Le chevalier noir se lève est également mis aux enchères et estimé de la même manière entre 1 et 2 millions de dollars.

Voici quelques-uns des autres articles de grande valeur mis aux enchères avec leurs prix de vente estimés :

Poupée de clown maléfique assortie à l’écran de Esprit frappeur (1982), 200 000 € – 400 000 €

Casque lumineux Star-Lord de Peter Quill (Chris Pratt) gardiens de la Galaxie (2014), 100 000 € – 200 000 €

Norris (Charles Hallahan) Tête d’araignée La chose (1982), 100 000 € – 200 000 €

Manteau naufragé de Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) Titanesque (1997), 100 000 € – 200 000 €

Cuirasse assortie à l’écran du général Maximus (Russell Crowe) Gladiateur (2000), 80 000 € – 160 000 €

Costume assorti à l’écran et à la photo de Rick Deckard (Harrison Ford) des scènes de combat de Voight Kampff et Batty dans Coureur de lame (1982), 80 000 € – 160 000 €

Costume en détresse de Harry Potter (Daniel Radcliffe) avec des lunettes de Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002), 75 000 € – 150 000 €

Gant de baseball Ray Kinsella assorti à l’écran dédicacé par Kevin Costner et matériel connexe de Champ de rêves (1989), 70 000 € – 140 000 €

Collection Mario Kirner : masque de hockey assorti à l’écran de Jason Voorhees (Kane Hodder) Vendredi 13, partie VII : Le sang neuf (1988), 60 000 € – 120 000 €

Jane Foster (Natalie Portman) et Thor (Chris Hemsworth) Cracked Mjolnir Hammer de Thor : Amour et tonnerre (2022), 60 000 € – 120 000 €

Marteau de pierre en détresse d’Andy Dufresne (Tim Robbins) Le rachat de Shawshank (1994), 50 000 € – 100 000 €

Société de production de Steve McQueen 1971 Moto Husqvarna 400 Cross de Production Solaire50 000 € – 100 000 €

Présentoir de costumes Batsuit de Batman (Michael Keaton) Homme chauve-souris (1989), 40 000 € – 80 000 €





Tout le monde ne peut pas se permettre un Batpod

Warner Bros./Propstore

Si vous n’avez pas quelques millions à revendre, il y a des accessoires beaucoup moins chers à acheter, comparativement, aux enchères. Certains des lots les moins chers incluent le chandail de hockey de Jacque Grande (Justin Timberlake) de Le gourou de l’amour (2008), estimé à vendre entre 800 € et 1600 €; Costume de Pat (Bradley Cooper) Livre de jeu Silver Linings (2012), estimé entre 800 € et 1 600 € ; et le costume d’uniforme de l’armée de Praul Brenner (John Travolta) de La fille du général (1999), est. 1 200 € à 2 400 €.

La vente aux enchères en direct de souvenirs de divertissement de Propstore se déroule du mercredi 28 juin au vendredi 30 juin.