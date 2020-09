American Horror Story saison 10: thème, distribution, date de sortie et spoilers

American Horror Story a déjà été renouvelé pour la saison 10 – et la liste des acteurs a été annoncée! Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent …

Histoire d’horreur américaine: 1984 a vu la série atteindre son 100e épisode, ce qui est une étape importante pour toute émission, sans parler d’une émission qui ne produit que 10 à 13 épisodes par saison. Mais maintenant, avec 1984 C’est le passé, il est temps de se tourner vers le prochain jalon … la saison 10.

histoire d’horreur américaine la saison 10 a déjà été renouvelée chez FX (elle a été renouvelée en août 2018 …) et comme toujours, nous connaissons très peu de détails sur ce qui va se passer ensuite dans l’univers.

La liste complète des acteurs de la saison 10 est également arrivée. Evan Peters, Sarah Paulson et Kathy Bates reviennent tous, aux côtés de Lily Rabe, Billie Lourd, Leslie Grossman, Adina Porter, Angelina Ross et Finn Wittrock. Macaulay Culkin rejoint également le casting.

LIRE LA SUITE: Ryan Murphy dit que “les sorcières seront de retour” sur AHS

LIRE LA SUITE: Spin-off American Horror Stories: date de sortie, distribution, spoilers et actualités

Les dernières nouvelles? Murphy a maintenant confirmé que la production sur AHS la saison 10 débutera en octobre. FX a confirmé que la saison 10 d’AHS ne sera pas diffusée en 2020 comme prévu. La saison sera désormais diffusée en septembre 2021.

AHS devait commencer le tournage à Provincetown, Massachusetts en avril, mais a été fermé en raison d’un coronavirus. Ryan Murphy a expliqué que la saison était “dépendante de la météo”.

Pour l’instant, voici tout ce que nous savons AHS saison 10, y compris les thèmes possibles, la date de sortie et le casting:

American Horror Story saison 10: Quel est le thème? Les sorcières reviendront-elles? Image: FX

Date de sortie de la saison 10 d’AHS: quand sera-t-il diffusé?

Il est maintenant confirmé que AHS La saison 10 ne sera pas diffusée avant 2021, mais on ne sait pas exactement quand elle tombera l’année prochaine.

En raison des fermetures de coronavirus, les projets de tournage en avril ont été suspendus, Murphy expliquant que la saison dépendait de la météo. Cependant, en août 2020, il a été confirmé que la production devait commencer la saison 10 en octobre.

Pourrait-on voir une date de sortie en janvier pour la nouvelle saison?

AHS thème de la saison 10: histoire d’horreur américaine thème de la saison 10?

Rien n’est confirmé jusqu’à présent, mais grâce à une affiche faite par un fan que Ryan Murphy a partagée sur Instagram, la saison 10 se déroulera probablement dans une communauté de plage avec des éléments surnaturels. Murphy a également partagé une photo de dents pointues, disant aux fans que c’était un indice. Y a-t-il un autre tour de vampires sur les cartes pour le spectacle?

Dans une interview TV Guide, Murphy a laissé entendre qu’il “y aura probablement un gros [clue about season 10] dans l’épisode huit “de AHS: 1984.

Tout en célébrant le 100e épisode, Murphy a révélé qu’il réfléchissait actuellement entre 3 idées.

S’adressant à Deadline, Murphy a également confirmé qu’ils avaient auparavant “ flirté avec les extraterrestres et l’espace ” en tant que thèmes potentiels. «Chaque saison avant Halloween, je propose quel est le gagnant et j’ai déjà eu une idée pour la saison 10. Il y a toujours les finalistes, et je me dis: ‘Hmm, ça pourrait être quelque chose?’ Nous avons flirté avec des extraterrestres, nous avons flirté avec l’espace, nous avons flirté avec certaines choses qui étaient plus intéressantes que d’autres », dit-il.

“Les fans écrivent ce qu’ils veulent, et ils sont très excités par les trucs de Coven et les extraterrestres de la saison 2. Ils ont toujours voulu quelque chose dans l’espace”, a expliqué Murphy. “Ce serait difficile parce que ça s’appelle American Horror Story et vous devez rester dans les limites légales du sol pour que cela fonctionne.”

Murphy a également précédemment exprimé son désir de faire une autre sorte de saison de Coven. Parler à Entertainment ce soir lors de sa cérémonie du Hollywood Walk of Fame, Ryan Murphy a déclaré que «les sorcières reviendront».

Reste à savoir si les sorcières reviendront ou non pour la grande saison d’anniversaire. Cela a du sens, mais est-il probable que cela se produise si près apocalypse? Qui sait…

AHS casting saison 10: Qui reviendra pour histoire d’horreur américaine saison 10?

En tant que dixième saison, la série pourrait voir plusieurs favoris des fans revenir – soit en tant que nouveaux personnages, soit en tant que certains de nos favoris au fil des ans. Bien sûr, tout dépend du thème et de l’année dans laquelle il se déroule (vous savez, car beaucoup de personnages préférés des fans sont maintenant morts dans certains délais).

Révélé par Murphy le mercredi 26 février, la liste complète des acteurs a été annoncée. Evan Peters, Sarah Paulson, Lily Rabe et Kathy Bates reviendront tous. Billie Lourd, Leslie Grossman, Finn Wittrock, Adina Porter et Angelica Ross seront également de retour, accompagnées du nouveau venu Macaulay Culkin.

Comme toujours, attendez-vous à ce que d’autres membres de la distribution soient annoncés dans les semaines à venir.

Jessica Lange a exclu de revenir dans la série pour jouer un nouveau personnage. Si les sorcières revenaient, il y aurait peut-être une petite possibilité qu’elle revienne en tant que Fiona Goode, mais vu qu’elle se classe Coven comme sa saison la moins préférée, cela pourrait être peu probable.

Sarah Paulson, qui n’apparaîtra pas dans 1984, a déclaré qu’elle adorerait revenir pour la saison 10: “Je dois à nouveau en faire partie.” Elle a ensuite confirmé à Deadline qu’elle jouerait dans la saison 10, dans un rôle central.

Evan Peters sera-t-il dans AHS saison 10?

Oui! Evan reviendra à AHS pour la dixième saison après s’être éloigné du spectacle.

Evan a décidé de s’asseoir AHS: 1984 pour des raisons personnelles, mais il a dit qu’il serait prêt à revenir pour les saisons futures. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Murphy a confirmé que lui et Evan avaient discuté de son retour dans la série et que par l’apparence des choses, cette discussion a porté ses fruits!

Tout le monde dit “merci Evan!”

Est histoire d’horreur américaine saison 10 la dernière saison?

Essentiellement, histoire d’horreur américaine est une anthologie donc il n’y a vraiment pas de date de fin. Tout dépend de savoir si Ryan Murphy et ses collaborateurs ont plus de folie dans leurs manches – et on dirait qu’ils en ont beaucoup …

Le 9 janvier, il a été confirmé qu’American Horror Story reviendrait pour 3 saisons supplémentaires, gardant l’émission à l’antenne jusqu’en 2023 au moins. Donc, en réponse à notre propre question, non. La saison 10 ne sera pas la dernière saison.

Dans une interview avec EW, Murphy a déclaré que Roanoke était la saison qui lui avait fait penser: “Ok, cette émission peut durer 20 ans.”

“Parce que nous pouvons continuer à jouer avec le format, la forme. Cela m’a prouvé que nous n’avions pas besoin que chaque saison soit un grand spectacle. Nous pouvions être crus, rugueux et verité”, at-il expliqué.

S’adressant à Variety, Murphy a précédemment déclaré: “John [Landgraf, President of FX] et j’ai dit autour de la saison 5, c’est quelque chose qui est tellement aimé que cela pourrait peut-être continuer.

“Et maintenant dans sa neuvième saison, en termes de monde… c’est l’un des spectacles les plus populaires au monde, donc je continuerai d’avoir envie de le faire aussi longtemps que John voudra le faire. Donc, nous avons parlé faut-il y mettre fin? Ou devrions-nous continuer à avancer? Mais j’espère que nous pourrons avancer. “

Murphy vient également de signer un accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix, mais il a été dit que cela n’affecterait pas son travail avec la série chez FX.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂