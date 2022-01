Retour aux téléspectateurs de Poudlard «en larmes» après un hommage émouvant aux stars de Harry Potter

Le long métrage spécial présentait des interviews avec les acteurs et l’équipe, qui ont réfléchi à leur temps de travail sur la franchise de films extrêmement populaire, basée sur les livres de JK Rowling.

Mais vers la fin, les téléspectateurs se sont retrouvés ravis alors que les stars rendaient hommage à leurs anciens collègues décédés depuis, dont Alan Rickman, Helen McCrory, Richard Harris, Richard Griffith et John Hurt.

Emma Watson a déclaré: « C’est évidemment incroyable d’être de retour, mais c’est tellement choquant que tant de gens que nous pensions tous les deux seraient là depuis bien plus longtemps qu’ils ne l’ont été, comme Helen, Alan, Richard et… »

Plus tard dans le segment, Daniel Radcliffe a également déclaré: « Je me sens vraiment chanceux d’avoir un peu de contact avec le nombre de personnes incroyables qui viennent de passer […] Je serai très vieux un jour en me disant ‘Je connaissais cette légende absolue !' »