L’acteur de Sons Of Anarchy, William Lucking, est décédé

Fils de l’anarchie La star William Lucking est décédée à l’âge de 80 ans.

L’acteur – qui jouait Piney Winston dans la série – est décédé le 18 octobre à son domicile de Las Vegas.

Crédit : Everett Collection Inc / Alamy Banque D’Images

Sa femme, Sigrid Insull Lucking, a annoncé la nouvelle dans une notice nécrologique qui a été distribuée par l’ami de la star et collègue acteur Stephen Macht.

Présentant l’annonce, Macht a écrit: « Bill était vraiment un » lion « et sa mémoire sera toujours une bénédiction. »

Dans l’éloge funèbre, Sigrid a déclaré: « Né dans le Michigan en 1941, William a déménagé avec sa famille en Californie au début des années 1950. Après avoir obtenu un diplôme en littérature de l’UCLA, il a terminé des études avancées en arts du théâtre au Pasadena Playhouse.

« Il a eu une longue et durable carrière au cinéma et à la télévision. »

(LR) Ron Perlman et William Lucking dans Sons of Anarchy. Crédit : Réseau FX

Elle a ajouté: « Les rôles de William à Hollywood étaient divers. Il a joué un dur à cuire dans Oklahoma brut (1976) aux côtés de Faye Dunaway et George C. Scott, le colonel original de NBC L’équipe A (années 1980), un Bajoran vert sur Star Trek Deep Space 9 (années 1990), et plus récemment, Piney Winston, un motard vieillissant, sur l’illustre série FX Network Fils de l’anarchie (2008 à 2011).

« Bien que William ait souvent joué les durs et les hommes forts, dans sa vie réelle, il était un homme élégant avec un intellect brillant qui aimait discuter de politique et d’actualité, discuter de philosophie et de physique et affirmer des opinions fines sur l’art et la poésie.

« C’était un géant d’un homme avec l’âme d’un poète, celui qui ‘contenait… une sorte de tension dans son être… comme un rocher vacillant sur une colline… ou un ballon qui se dilate vers son extrême, ‘ comme l’a dit un ami. »

Dans la dernière partie de la notice nécrologique, Sigrid a déclaré: « William laisse dans le deuil son épouse depuis 25 ans, Sigrid Insull Lucking, une ancienne costumière, avec qui il a partagé de nombreuses belles aventures.

« Il laisse également dans le deuil ses deux filles, Marjet Lucking et Juliana Ryan, ainsi que le mari de Juliana et ses deux filles, Quinlan et Lilian. La sœur de William, Ellen Founier, vit également à Las Vegas.

« La première épouse bien-aimée de William, Mimi, était la mère de ses enfants et elle est décédée d’un cancer en 1996.