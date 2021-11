Taika Waititi adaptera le roman graphique d’un célèbre auteur chilien

Taika waititi est l’un des auteurs les plus importants d’aujourd’hui, grâce à des productions telles que Lapin Jojo et la renaissance de Thor au Thor : Ragnarok réussi à s’imposer comme un cinéaste très recherché. Maintenant, il aura un nouveau projet en route qui aura une importance particulière pour la région latine. Le réalisateur a été choisi pour adapter le roman graphique d’un célèbre auteur chilien.

Il s’agit de L’Incal, écrit par le chilien Alejandro Jodorowsky et publié dans les années 80. L’histoire est centrée sur un détective nommé Jean Difou qui possède un artefact qui lui permet de se déplacer dans différents plans spirituels et qui est très recherché par différentes factions à travers la galaxie. Il est considéré comme l’un des opéras épiques spatiaux les plus importants de l’histoire.

L’Incal Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans son histoire répartis en 6 tomes qui ont été publiés entre 1980 et 1988. De plus, il a eu deux suites qui pourraient faire partie de futures adaptations cinématographiques. Ce premier sera écrit entre Waititi et Pierre Warren, et il n’a pas encore été signalé quand cela commencera à se produire.

« Les films et romans graphiques de Alejandro Jodorowsky ils ont longtemps eu une influence sur moi et sur les autres. J’ai été impressionné par l’opportunité de donner vie à ces personnages emblématiques « , il a affirmé Waititi. Jodorowsky, pour sa part, a déclaré que lorsqu’il a pris connaissance du travail de Taika il a été « Évidemment, c’était lui ». Il a également souligné qu’il compte sur la créativité du réalisateur pour faire une adaptation « Choquant, intime et, en même temps, aux proportions cosmiques ».

Jodorowsky, le cinéaste tombé amoureux de John Lennon

Le travail de Alejandro Jodorowsky acquis une transcendance mondiale de la main de l’un des Beatles. Il est dit que John Lennon vu une copie de La taupe, le western métaphysique du Chilien, et il se charge aussitôt de le faire connaître à tous. Le film raconte la vie d’un homme en noir qui, après avoir affronté un gang d’assassins particuliers qui exécutent les habitants, cherchera à transcender une confrontation avec les quatre maîtres du revolver qui vivent dans le désert. Vous pouvez le voir sur MUBI.

