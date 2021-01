La Razer Viper 8K, avec un taux d’interrogation de 8000 Hz, prétend être la souris la plus rapide au monde

Dans le monde de le jeu chaque milliseconde est cruciale. Pour un temps de réponse presque instantané entre l’action de l’utilisateur et l’impact sur l’ordinateur, les périphériques sont la partie que l’industrie cherche toujours à améliorer. Razer, qui se spécialise dans ces domaines, a maintenant celui prétend être la souris avec le taux de sondage le plus élevé au monde, le Razer Viper 8K.





Le taux de vote est essentiellement le taux de rafraîchissement du périphérique et la vitesse à laquelle il transmet ces données à l’ordinateur. Autrement dit, chaque fois que la souris indique à l’ordinateur quelle est sa position. Alors que l’industrie périphérique fonctionne à environ 1 000 Hz, la nouvelle Viper 8K atteint 8 000 Hz. On peut ainsi se faire une idée de la vitesse dont nous parlons.

Cette nouvelle souris suit un peu l’idée et Le style de Razer axé sur les jeux vidéo. Malgré tout, il faut se rappeler qu’auparavant ils sont progressivement entrés dans d’autres mondes comme la bureautique avec ses périphériques blancs et minimalistes.

Un rafraîchissement et une précision d’une autre ligue

La souris est dotée de la technologie Razer HyperPolling, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses aussi élevées. De plus, il comprend un capteur optique Focus Plus 20 000 dpi pour la précision de la souris. Ce capteur est chargé d’indiquer exactement où se trouve la souris et de reconnaître les mouvements minimaux.

Pour que ces taux de rafraîchissement tiennent, Razer a dû mettre la technologie une souris filaire. Parce que la connectivité sans fil n’atteint pas des taux de rafraîchissement aussi élevés, cela formerait un goulot d’étranglement qui rendrait pratiquement inutile le fait d’avoir un taux d’interrogation aussi élevé sur la souris.

Cette nouvelle souris devrait en principe permettent d’avoir des réponses plus rapides et surtout moins de micro-pauses de pointeur. Les écrans d’ordinateur ont souvent un taux de rafraîchissement plus élevé que la souris, ce qui fait que la souris n’a pas suffisamment de données à envoyer à temps et par conséquent affiche de petites pauses et des sauts.

La souris elle-même a un design ambidextre afin qu’il puisse être utilisé également avec les deux mains. Son poids final n’est que de 71 grammes et on dit que le revêtement permet à la souris de glisser sans friction. Les utilisateurs auront huit boutons entièrement programmables et cinq profils de configuration différents.

Razer a mis cette nouvelle souris en vente pour un total de 89,99 euros comme prix conseillé. Il Razer Viper 8K est maintenant disponible à l’achat et vient remplacer la génération précédente, la Razer Viper.

Plus d’informations | Razer