Jeu de rôle en ligne multijoueur animé Tower Of Fantasy propose une personnalisation étendue

Le prochain fantasme est d’être éligible pour les rejoindre dans un environnement totalement vaste rempli de choses abondantes à faire alors que les matchs en direct deviennent l’option toujours populaire pour des millions de joueurs jouant simultanément.

Tower of Fantasy, qui reprend l’architecture de service en direct du RPG du monde ouvert et ajoute une personnalisation inégalée ainsi qu’un vaste univers vivant avec d’autres vagabonds distinctifs, pourrait être le jeu pour faire exactement cela.

Le concept a été créé à l’origine par un groupe d’amateurs de MMO et d’anime partageant les mêmes idées, passionnés de science-fiction et d’un monde ouvert dans lequel ils pouvaient tous jouer ensemble. Il a ensuite été développé par Hotta Studio, basé en Chine.

Tower of Fantasy, dont la construction a pris trois ans, sortira dans le monde entier le 11 août sur PC et portable plateformes avec assistance multiplateforme et interprogression avec préchargement à partir du 9 août pour les joueurs de l’UE. Tour de la Fantaisie est sorti pour la première fois en Chine en décembre 2021.

Il se déroule dans un futur de science-fiction dystopique sur la planète Aida où des tours proto ont été construites pour récolter Omnium, une ressource précieuse mais qui transforme également les animaux en monstres.

C’est un point de discorde majeur car deux factions ont émergé : l’une qui soutient la récolte et l’autre qui la rejette.

Cependant, avant que les joueurs ne se plongent dans la tradition ou le monde lui-même, qui à la sortie se compose de six zones avec différents types de terrain, ils doivent d’abord comprendre l’histoire. Les personnages sont de la plus haute priorité dans tout jeu de spectacle animé.

Vous pouvez choisir votre personnage en fonction de son sexe dès le début du jeu, mais cela va plus loin que cela. En fait, les joueurs auront un contrôle total sur l’apparence de leur avatar, y compris un large choix de coiffures, le contour du visage, l’ajustement de la taille, de la forme et de la couleur de leurs yeux, ainsi que le changement de certains vêtements.

Essentiellement, vous pouvez créer votre propre personnalité d’anime, ou vous pouvez la modéliser d’après l’un de vos favoris personnels.