Alors que le remake de réalité virtuelle du jeu vintage Half-Live 2 annonce quand il entrera en version bêta publique, un mod Half-Live 2 VR affiche de tout nouveaux clips de gameplay

Le très attendu Demi vie 2: Le mod VR lancera sa version bêta publique en septembre, après cinq ans de travail et sa propre phase «d’enfer de développement». Il s’agit d’une adaptation VR de Half-Life 2 dans le style de Half-Life : Alyx réalisée par une équipe connue sous le nom de Source VR Mod Team qui vous permet de combattre des voyous masqués d’un état policier extraterrestre comme si vous y étiez. Les personnes souffrant du mal des transports, bonne chance avec ces segments de voiture excessivement longs.

Des playtests fermés sont actuellement étudiés par le mod. Un simulateur de réalité virtuelle peut être utilisé pour jouer au casque, qui est compatible avec celui-ci. Les casques numériques Index, Quest, Vive et Pimax ont tous été utilisés pour évaluer l’appareil.

Tous ceux qui possèdent une copie de Half-Life 2 et un casque compatible SteamVR peuvent profiter du mod gratuitement. Il aurait été démontré sur les casques Pimax, HTC Vive, Oculus Quest et Valve Index VR, mais il devrait fonctionner sur tout appareil pouvant exécuter SteamVR.

Cependant, vous devrez peut-être utiliser un programme d’installation autonome si vous souhaitez y jouer tout de suite, car ils attendent toujours l’approbation de Valve pour le distribuer sur Vapeur.

La principale restriction est que vous ne pourrez pas jouer à ce jeu sur un casque solo ; à la place, vous devrez être connecté à un ordinateur. De plus, bien que théoriquement capable d’exécuter le mod, l’Oculus Quest 2 manque d’une version Android du moteur de référence, ce qui le rend illégal.

Même s’il s’agit simplement d’une version bêta publique et qu’aucun projet de ce type n’est « jamais complètement terminé », les développeurs ont l’intention de rendre un jour les épisodes 1 et 2 de Half-Life 2 disponibles en VR. Ils ont l’intention de « déplacer progressivement notre concentration sur les épisodes » et de les amener à une paire de lunettes près de chez vous après la sortie publique de HL2 : VR, et les premiers rapports de bugs ont été corrigés.