La suite du film Mortal Kombat écrit par Jeremy Slater annoncée

Le film du jeu de combat populaire Combat mortel, est en production pour une suite. Même avec des critiques partagées, New Line, la maison de production qui a produit la première partie, a embauché Jérémy Slater écrire le scénario Combat mortel 2. Slater, est en charge de l’histoire du pas encore sorti « Chevalier de la Lune »une série Marvel et Disney+ mettant en vedette oscar isaac Oui Ethan Hawke.

Basé sur le jeu phénoménal créé par Ed Boon Oui Jean TobiasMortal Kombat, est sorti en avril 2021 pendant la pandémie, à la fois en salles et sur hbo max, se positionnant parmi les premiers titres les plus vus par les utilisateurs de la plateforme de streaming et récoltant la grosse somme de 84 millions de dollars. Le film a été réalisé par Simon McQuoid, qu’il a produit avec Todd Garner, E. Bennet Walsh et James Wan. Le film mettait en vedette Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Ludi Lin et Tadanobu Asano.







Slater s’impose rapidement comme l’un des écrivains incontournables pour les genres de qualité. Après avoir gagné des crédits d’écriture précoces sur des films pas si aimés comme « Les quatre Fantastiques » du réalisateur Josh Trank et « Menace de mort » d’Adam Wingard, Slater a percé en créant « Les Exorcistes »une série télévisée acclamée par la critique basée sur la franchise d’horreur surnaturelle qui n’a malheureusement duré que deux saisons.

Il a également développé l’adaptation de bande dessinée bien accueillie « L’Académie des Parapluies »qui lancera sa troisième saison plus tard cette année, ainsi que le thriller vampire à venir « Soulèvement »du réalisateur de « Bumblebee » Travis Knight, et la version cinématographique du roman d’horreur de science-fiction Stephen King, « The Tommyknockers », qui produit Universel.

D’autre part, l’auteur du premier opus de Mortal Kombat, Greg Russo, avait déclaré l’an dernier qu’il avait déjà un plan d’idées pour la suite, qui ne se réalisera pas puisqu’il n’écrira plus cette suite de l’histoire. Même comme ça, Warner Bros. avaient déclaré leur intention de transformer Mortal Kombat en une franchise cinématographique à succès, et il semble qu’ils prévoient de tenir parole.