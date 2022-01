Le film de Ben Affleck qui était pratiquement un flop

Paramount Pictures

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans La barre tendre, film Amazon Prime Video. Il y a plus de deux décennies, il a titré une production aux côtés de Paul Rudd et Dave Chappelle qui a à peine augmenté son coût de tournage.

© GettyLe film est venu après son passage par Armageddon et Shakespeare amoureux.

Pas tout ce que tu fais Ben Affleck est un succès immédiat mais force est de constater qu’à ce stade, l’acteur qui était autrefois Homme chauve-souris est l’une des étoiles Hollywood qui attire le plus de public lorsqu’il s’agit de nouveaux films. Fini le projet qui l’a catapulté à la gloire, lorsqu’il a co-écrit le scénario de Chasse de bonne volonté avec son ami Matt Damonpour lequel ils ont gagné l’Oscar et le respect dans toute l’industrie.

Il y a plus de deux décennies, mais après Chasse de bonne volonté aurait atteint les couloirs, Affleck Il était en charge d’un film qui a été un échec absolu. Ni la présence de personnages comme Paul Rudd et Dave Chapelle Il a servi à consolider ce film, qui a dû se contenter de récupérer à peine ce qui avait été investi dans son tournage : il a coûté 6 millions de dollars et a rapporté environ 6,9 millions de dollars dans le monde.

Il s’agit de 200 cigarettesune comédie romantique que vous pouvez apprécier aujourd’hui sur renarde et que, selon les utilisateurs de Tomates pourries, a un taux d’approbation de 59 % dans le public. L’histoire se concentre sur un groupe de jeunes qui vivent à New York et se déroule pendant les célébrations du Nouvel An en 1981. Également dans le casting est le frère de Ben AffleckCasey Afflecklongtemps avant de gagner une statuette pour Manchester au bord de la mer.

Avis des spectateurs répertoriés sur Tomates pourries ils ne sont pas gentils du tout. Alors que quelqu’un la décrit comme « stupide, sans intrigue et lent »une autre personne dit directement que c’est « ennuyait »et quelqu’un prétend : « Un casting qui boit et flirte à travers un idiot avant le réveillon du Nouvel An ». Il est clair que ce ne sont que des opinions et que chaque histoire trouve son public, alors peut-être faites-vous partie de ceux qui trouvent quelque chose de positif dans cette histoire.

Le film de Richard Linklater qui se déroule lui aussi en une journée et met en scène des jeunes

L’un de ceux qui contient généralement le mieux leurs histoires dans des délais courts et qui fonctionne le mieux avec les jeunes est, sans aucun doute, Richard Linklater. Le responsable de films comme la trilogie Avant Oui Ecole du rock réalisé un passage à l’âge adulte dans les années 70 intitulé Hébété et confus. Il se concentre sur le dernier jour d’école pour certains élèves et les festivités qui suivent, où il apparaît également Ben Affleck dans le casting.

