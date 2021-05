Vivez-vous avec le syndrome de l’anniversaire?

Avez-vous déjà été témoin d’un moment où la naissance d’un enfant dans votre famille a eu lieu le même jour ou à l’approche de l’anniversaire de la mort de quelqu’un d’autre? Y a-t-il une semaine ou un jour spécifique dans l’année où quelque chose de bien vous arrive toujours ou représente un changement? Si c’est le cas, vous avez déjà vécu le syndrome de l’anniversaire qui, malgré le nom, n’a rien à voir avec l’anniversaire, mais avec des dates répétées.

Quiconque suit une thérapie est plus que conscient de la façon dont fonctionne notre inconscient plus que nous ne l’imaginons, et c’est là que le secret est caché. Selon le syndrome de l’anniversaire, ces événements passés accompagnés d’une grande douleur qui, dans le futur ou le présent, sont «remplacés» par un événement heureux ou différent, est un signe de notre inconscience que nous devons faire face à un problème que nous mettons de côté.

Dans une famille ayant des antécédents d’alcoolisme, par exemple, il est courant que de nombreuses personnes qui souffrent de cette dépendance finissent par mourir à des dates ou à des âges proches, et oui, bien que cela soit une conséquence de leurs actes, lorsqu’ils font une analyse du dates ou âges pertinents de cette famille, il est possible d’observer de telles «coïncidences» qui ne sont rien de plus que des signes que quelque chose doit être travaillé: la dépendance, évidemment, mais tout ce qui est lié à sa cause, que ce soit la dépression ou le traumatisme du passé .

Un autre exemple, déjà mentionné, est la naissance d’un enfant en même temps que le décès d’un être cher du passé. Cela peut être un signe qu’avec cet enfant, vous devez faire face à un problème ou à un problème qui n’est pas terminé avec le défunt. Cela ne signifie pas que l’enfant est une réincarnation du défunt, mais simplement qu’il peut vous apporter des problèmes similaires à résoudre en vivant ensemble.

Si vous souhaitez savoir si le syndrome de l’anniversaire se produit dans votre vie, dressez une liste de tous les événements importants dans votre famille, ainsi que le registre des âges, et recherchez des modèles. De cette façon, vous pourrez trouver ces «coïncidences», et vous aurez le temps de réfléchir à la réflexion que votre inconscient vous propose.