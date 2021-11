Wesley Snipes veut que le public crie et applaudisse pour le redémarrage de la lame du MCU

Wesley Snipes continue de garder les choses classe lorsqu’il discute du prochain de Marvel Lame redémarrer, l’acteur révélant ce qu’il pense faire du MCU un succès. Snipes, qui a joué le célèbre chasseur de vampires dans une version précédente, ne doute pas que l’acteur principal et lauréat d’un Oscar Mahershala Ali s’appropriera le rôle, mais pense que ce sont les gens autour de lui qui détermineront si le Lame le redémarrage est adopté par le public ou non.

« Ma question ne s’adresse pas à lui, ce sont les gens qui l’entourent. Il faut quelque chose de grand et de très spécial pour faire un film emblématique. Et vous ne savez même pas si ça va être emblématique jusqu’à ce que ce soit fait. Le peuple le décide. . . Je veux la même réaction que nous avons eue avec les versions que nous avons faites. Les spectateurs du théâtre criaient et applaudissaient. Je cherche ça.

Les sorties des snipes comme Lame sont en effet emblématiques, en particulier le premier film, qui a en effet provoqué de grandes réactions pour des scènes telles que Blood Rave, ainsi que le reste des séquences d’action merveilleusement violentes, le charisme cool de Wesley Snipes et le monde graveleux et R-rated dans lequel tout se passe. En réalité, Lame à lui seul a sauvé Marvel de la ruine financière grâce à son succès au box-office, et a ainsi conduit non seulement à l’univers cinématographique Marvel, mais sans doute à l’obsession du cinéma moderne pour les films de bandes dessinées dans leur ensemble. C’est tout un héritage à suivre.

Mais suivez le Lame le redémarrage sera, le personnage ayant maintenant fait ses débuts dans le MCU, bien que juste comme une voix lors d’une scène post-crédits à la fin de la récente sortie, Éternels. « C’était vraiment cool de pouvoir faire ça [voice cameo] », a déclaré Mahershala Ali à propos de finalement donner vie à Blade pour la première fois. « C’était effrayant. Parce que, vous savez, vous parlez avant de le filmer. Je suis assez particulier quant à mes choix, comme la plupart des acteurs, et donc devoir faire des choix – même avec une réplique, vocalement – aussi tôt, cela a suscité de très réelles angoisses. Et cela a rendu le travail réel. C’est comme, ‘D’accord, ça se passe maintenant’, vous savez, et c’est excitant. »

On sait actuellement très peu de choses sur Marvel Lame, dont certaines rumeurs prétendent qu’il sera intitulé Lame : le tueur de vampires. clair de lune la star Mahershala Ali avait été le seul acteur à rejoindre le projet pendant un certain temps, mais il a été récemment révélé que Da 5 sangs la star Delroy Lindo a également signé, suggérant que Marvel envisage d’entourer le rôle principal d’Ali avec des acteurs de talent égal. Veilleurs l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a récemment été sollicitée pour écrire le script, avec Moghol Mowgli Le réalisateur Bassam Tariq a récemment confirmé qu’il était à bord pour diriger le projet.

Selon le cinéaste lui-même, la réputation de Wesley Snipes Lame n’est pas oublié. « Le fait qu’il soit un promeneur du jour est la seule chose qui a été établie, et vous savez que nous ne pouvons pas nier ce que Wesley Snipes a fait, c’est-à-dire qu’il a essentiellement lancé tout ce processus », a déclaré Tariq. « Un homme noir a créé le monde des super-héros que nous C’est juste la vérité. Pour moi de travailler maintenant avec quelqu’un d’aussi talentueux et un mastodonte que Mahershala Ali, et l’écrivain Stacy Osei-Kuffour, je suis tellement – je suis tellement honoré de travailler avec de vrais Des mastodontes noirs et des talents noirs. Pour moi, d’être simplement avec eux dans cette pièce et d’écouter et d’apprendre au fur et à mesure que je construis cela, c’est vraiment un honneur. » Wesley Snipes peut actuellement être vu dans Netflix Histoire vraie. Cela nous vient d’ET.





