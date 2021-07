La streameuse Twitch Amouranth a été banni des revenus publicitairesde twitch mais ce rattrape bien avec ONLYFANS

La meilleur streameuse actuel sur Tic, Kaitlyn « Amouranth » Siragusa, 27 ans, concernait le Revenus publicitaires bloquésPAS GRAVE elle se rattrape bien avec onlyfans . La raison en est qu’il a enfreint les directives avec les flux « hot tub » actuellement si répandus sur la plate-forme de streaming. Cependant, la streameuse ne voit pas cette punition comme si mauvaise.

Meilleur streameuse Twitch « Amouranth« est ennuyé par l’interprétation des lignes directrices et bascule sur onlyfans

« Amouranth » a annoncé à ses fans via Twitch qu’elle était sur sa chaîne ne peut plus faire de publicité et ainsi ne plus bénéficier des revenus de cette publicité.

Elle déclare n’avoir reçu aucune justification de la part des opérateurs de la plateforme pour le bloc, qui est valable pour une durée indéterminée. Elle n’a apparemment pas non plus été informée de ce qu’elle pouvait faire pour lever l’interdiction.

Hier, j’ai été informé que Twitch avait suspendu indéfiniment la publicité sur ma chaîne Twitch n’a pas contacté de quelque manière que ce soit. J’ai dû engager la conversation après avoir remarqué, sans aucun avertissement préalable, que tous les revenus publicitaires avaient disparu de l’analyse de ma chaîne. Combien gagne Amouranth sur Onlyfans 1,1 millions le mois dernier c’est juste dingue 3,6millions d’abonnés – Amouranth (@Amouranth) 18 mai 2021

La streameuse suppose que cela est lié à leurs flux « spa », bien que ceux-ci ne soient pas explicitement interdits dans les politiques de Twitch.

« Amouranth » est contrarié que l’opérateur de la plate-forme ici aller à contre-courant, sans préciser les lignes directrices. Elle craint donc qu’un tel verrou rencontrer d’autres streamers pourrait produire quelles vidéos « hot-tub »:

«Cela laisse la question de savoir où la ligne est tracée. Beaucoup de gens se plaignent que les lignes directrices ne sont pas claires, mais au moins il y a quelque chose à utiliser comme guide. Il n’y a pas de ligne directrice connue quant à ce qui entraîne la mise sur liste noire d’un streamer. Avec une opacité caractéristique, la seule chose que Twitch a clarifiée est qu’il est difficile de savoir si ou quand mon compte peut être récupéré. «

La tendance du «bain à remous» concerne les banderoles allongées dans une piscine intérieure et se prélasser en maillot de bain tout en discutant avec leurs fans. Cela ne va pas bien avec tout le monde, comme certains fans de Twitch le pensent sexualiser la plateforme.

«Amouranth» explique également que le manque de revenus publicitaires n’est pas vraiment une honte pour elle, car elle gagne de l’argent grâce à des plateformes telles que OnlyFans, Instagram et Youtube et a également des sponsors.