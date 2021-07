Michael B. Jordan développe sa propre série Superman

Les jours d’Henry Cavill en tant que « The Man of Steel » semblent être terminés, et avec cela, Warner Bros chercherait de nouvelles façons de ramener le personnage au public. Des mois après avoir confirmé que le réalisateur JJ Abrams préparait un projet axé sur un Superman noir, il a été confirmé que l’acteur Michael B. Jordan développe sa propre série, qui serait exclusivement pour HBO Max.

Des rumeurs sur un acteur noir jouant Clark Kent ont commencé à émerger même plusieurs mois avant la confirmation d’Abrams dans le développement du film pour le grand écran, mais il semble que le projet de Jordan se concentre sur une autre version du personnage des pages de DC Comics .

Selon Collider, la production de Michael B. Jordan serait au format d’une série exclusive pour HBO Max, qui se concentrerait sur Val-Zod’s Superman, une version du personnage de Earth 2, qui est un fils du général Zod, ennemi de le soi-disant « dernier fils de Krypton ».

Le rapport indique qu’un scénario aurait déjà été écrit, qui a été développé par un écrivain jusqu’alors inconnu et que Warner Bros serait intéressé à développer l’histoire sous forme de mini-série. Malgré le fait que Michael B. Jordan occupe un poste de producteur exécutif, des spéculations ont commencé pour savoir si l’acteur jouera également le personnage à l’écran.

D’après son histoire dans DC Comics, Val-Zod est un autre Kryptonien sur Terre 2 qui s’est échappé de sa planète de la même manière que Kal-El et Kara Zor-El, restant caché de l’humanité jusqu’à « Les Merveilles », la version de la Justice Ligue de ce monde, a demandé son aide pour arrêter un Superman enragé.

Val-Zod développerait ses pouvoirs à partir de ce moment, combattant Brutaal, le clone de Superman créé par Darkseid. Ses débuts dans la bande dessinée ont eu lieu en 2014 sous la création de Tom Taylor, Nicola Scott et Robson Rocha, racontant diverses histoires qui ont élargi leur développement, devenant un personnage culte pour les fans de cette terre alternative.