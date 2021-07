L’équipe de « World of Warcraft » promet des changements après les polémiques

Le compte Twitter officiel du jeu de rôle en ligne de longue date « World of Worldcraft » a publié une déclaration en marge des récentes controverses chez Activision Blizzard. L’équipe derrière le jeu chercherait à signaler qu’elle s’engage à présenter un environnement accueillant et inclusif de manière sûre pour ses joueurs et ses employés.

Apparemment, cela se refléterait dans la manière même dont les joueurs vivent ce titre, car il est prévu d’apporter des modifications majeures à « Shadowlands » et au mode classique de « World of Warcraft », en supprimant certaines références qui semblent inappropriées pour ce monde fantastique.

Le communiqué précise que ces changements interviendront après une séance de retour d’information épuisante de « tous les membres » de l’équipe de travail sur « World of Warcraft », après que certains rapports indiquent le départ prévu de certains employés à ce mercredi après avoir intenté une action en justice contre l’entreprise.

Au cours de la semaine dernière, il y a eu de fortes accusations selon lesquelles Activision Blizzard entretient un environnement de travail sexiste et une culture de « fraternité » au cours des dernières années, pour lesquelles certains employés ont déposé une plainte formelle contre l’entreprise devant le département de l’emploi et du logement à Californie.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe clair sur le contenu qui peut être supprimé de « World of Warcraft », mais certains joueurs ont souligné qu’il pourrait s’agir d’une référence à Alex Afrasiabi, ancien directeur créatif qui a été signalé dans le procès contre Activision. Blizzard, qui a des PNJ nommés en son honneur.

El comunicado también señala que el equipo detrás de “World of Warcraft” creará un espacio donde personas de todos los géneros, etnias, orientaciones sexuales y entornos sociales podrán llamarlo de manera orgullosa como su hogar, algo que los demandantes contra la compañía esperan recibir en court terme.