La star de ‘Smash’ Megan Hilty rompt le silence après la mort de sa sœur enceinte, de son beau-frère et de son neveu

Megan Hilty s’exprime après la mort des membres de sa famille.

La star de « Smash » a partagé une photo sur Instagram de sa sœur, Lauren, de son beau-frère Ross et de son neveu Remy, exprimant son chagrin après leur mort dans un hydravion qui s’est écrasé dans le Puget Sound de Washington le 4 septembre. La sœur de Hilty était également enceinte au moment de sa mort.

« Dimanche après-midi, un petit hydravion s’est écrasé sur Puget Sound au large de Whidbey Island. Ma sœur bien-aimée Lauren, mon beau-frère Ross et mon petit neveu Remy étaient dans cet avion », a commencé l’acteur. « Pour rendre cette nouvelle encore plus dévastatrice, ma sœur était enceinte de huit mois et nous nous attendions à accueillir le petit garçon Luca dans le monde le mois prochain. »

Hilty a poursuivi que les trois derniers jours ont « été les pires de notre vie ».

« Il n’y a vraiment pas de mots pour exprimer de manière appropriée la profondeur de notre chagrin », a-t-elle écrit, ajoutant que la dernière chose qu’elle voulait faire « était de reconnaître publiquement cette douloureuse tragédie familiale, mais il a été porté à mon attention que plusieurs médias ont mal interprété ma douce neveu et certains n’ont même pas mentionné le bébé Luca.

AUJOURD’HUI était l’un des points de vente qui a mal interprété le bébé Remy dans une histoire publiée tôt mercredi.

« Lauren et Ross ont laissé ma nièce que nous portons tous dans nos cœurs. Heureusement, elle n’était pas dans l’avion et nous demandons que son nom et ses informations personnelles restent confidentiels car elle est mineure », a-t-elle ajouté. « Il est important que ces détails soient corrigés pour honorer respectueusement tous ceux que nous avons perdus et les êtres chers qu’ils ont laissés derrière eux. »

Hilty a conclu sa déclaration en écrivant que l’effusion d’amour et de soutien a beaucoup compté pour tous les membres de sa famille.

« Ça a été tellement réconfortant de savoir à quel point Lauren, Ross, Remy et Luca sont vraiment aimés », a-t-elle écrit.

Hilty à « Home & Family » de Hallmark à Universal Studios Hollywood le 6 juin 2019. Paul Archuleta / Getty Images

Le 6 septembre, la Garde côtière a répertorié neuf passagers à bord de l’hydravion de Havilland DHC-3 Otter avec le pilote Jason Winter.

À l’époque, les familles Mickel et Hilty ont publié une déclaration à l’affilié de NBC Seattle, KING, déclarant: «Nous sommes profondément attristés et au-delà dévastés par la perte de notre bien-aimé Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy et de leur petit garçon à naître, Luca. Notre chagrin collectif est inimaginable. Ils étaient une lumière brillante et brillante dans la vie de tous ceux qui les connaissaient. Bien que leur temps avec nous ait été trop court, nous poursuivrons leur héritage.

Les autres passagers à bord de l’avion étaient répertoriés comme étant Patricia Hicks, Sandra Williams, Luke Ludwig, Rebecca Ludwig, Joanne Mera et Gabrielle Hanna.

Le National Transportation Safety Board mènera une enquête sur l’accident. Un porte-parole a déclaré à KING, affilié à NBC, que l’enquête pourrait prendre de 18 à 24 mois.