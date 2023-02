The Black Phone : Le film disponible sur HBO Max est-il basé sur des faits réels ?

in

Le film met en vedette Ethan Hawke et a été réalisé par Scott Derrickson, l’homme derrière le premier Doctor Strange.

© IMDbLe BlackPhone.

De nombreux films à thèmes criminels sont généralement inspirés de cas réels. pense juste avec chasseur d’esprit soit oiseau noircomme les séries récentes, pour rendre compte de la façon dont la réalité alimente la fiction. Le téléphone noirDe son côté, il a tous les ingrédients qui pourraient facilement faire penser qu’il est basé sur un criminel qui a existé.

La vérité est que le nouveau film de scott derrickson, qui a été créé en 2022 et a fait fureur, n’est basé sur aucun cas réel. La production peut être vue dans le catalogue de HBO Max et c’est un thriller avec quelques éléments qui peuvent le rapprocher du monde de la terreur. Mais d’où vient cette histoire ?

Le téléphone noir (Le téléphone noir était son titre sur le marché latino-américain) est basé sur une nouvelle écrite par Joe Hill, le fils de Stephen King. Le film qui a fait fureur après sa première en juin de l’année dernière est basé sur la publication que l’auteur a initialement réalisée en 2007.

Dans Le téléphone noir L’histoire se déroule dans les années 70 et tourne autour d’un criminel qui se consacre à kidnapper des enfants et à les assassiner. Jusqu’à ce qu’il rencontre Finneyun garçon de 13 ans qu’il capture. Finney il découvre qu’il peut communiquer avec les victimes grâce à un téléphone noir cassé accroché au mur et trouve en elles la force de ne pas perdre espoir.

+C’est le prochain film de Scott Derrickson

Pour le réalisateur qui s’est retiré dans merveille pour les différences créatives avec Kévin Feige Cinq films arrivent au total. Le premier arrivé sera Les Gorgesune production d’action dirigée par Miles Teller et Anya Taylor-Joy. Nous y verrons deux jeunes qui tombent follement amoureux au milieu du dangereux monde de corruption dans lequel ils vivent.

